יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: הנשק של הגאולה: לא מוותרים על אף יהודי | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': עם ישראל יוצא ממצרים כשבידיו עצמות יוסף – לא כזיכרון, אלא כלב פועם. מורשת של “יוסף ה’ לי בן אחר”: לראות בכל יהודי כבן יחיד של הקב״ה, גם כשהוא נראה זר ומרוחק מחיי תורה ולא לוותר עליו | זו לא יהדות של הסתגרות, אלא של יציאה מהסביבה הרוחנית הנוחה, מאבק ואחריות. בלי ערבות הדדית ובלי נכונות להילחם על החיבור הגלוי של כל יהודי לקונו – אין מסע, ואין גאולה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 12:21