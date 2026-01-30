כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: הנשק של הגאולה: לא מוותרים על אף יהודי | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': עם ישראל יוצא ממצרים כשבידיו עצמות יוסף – לא כזיכרון, אלא כלב פועם. מורשת של “יוסף ה’ לי בן אחר”: לראות בכל יהודי כבן יחיד של הקב״ה, גם כשהוא נראה זר ומרוחק מחיי תורה ולא לוותר עליו | זו לא יהדות של הסתגרות, אלא של יציאה מהסביבה הרוחנית הנוחה, מאבק ואחריות. בלי ערבות הדדית ובלי נכונות להילחם על החיבור הגלוי של כל יהודי לקונו – אין מסע, ואין גאולה (יהדות)

צפו בפינה המלאה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר