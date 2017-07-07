ממייסדי להקת 'זושא' פורש לדרך עצמאית

להקת זושא, אלישע מולטק קיצוני משמאל ( צילום: מרקו דשב )

שינוי משמעותי בלהקת הפולק היהודית המצליחה 'זושא' שנפרדה אמש מאחד משלושת חבריה - אלישע מלוטק.

"אחרי שנים רבות והמון המון הופעות משותפות, בשל סיבות אישיות, חבר הלהקה החל מייסודה, אלישע מלוטק, החליט לפרוש בינתיים מזושא ולפנות לאפיקי יצירה אחרים. אל דאגה, עדיין תוכלו לתפוס אותו מגיע להופעה או לסעודת שבת. אנו מאחלים לך את הטוב ביותר ולא יכולים לחכות כדי לראות את האור האדיר שתביא לעולם. אוהבים אותך אתה שינית את חיינו ממש" כתבו חברי הלהקה בדף הפייסבוק. סולן הלהקה והמלחין שלה, שלמה גיסין כתב אף הוא בתגובות, "אלישע, אני הולך להתגעגע לשירתך המתוקה ולהרמוניות המתוקות איתך מסביב לעולם, ללא שאלה כלל".

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הלהקה שהוציאה את אלבום הבכורה שלה לפני כשלוש שנים זוכה להצלחה גדולה מאד בארה"ב ובעולם. גם בישראל הופיעו חברי הלהקה כמה פעמים כשהם מוכרים מאות כרטיסים בכל מופע. סגנונה הייחודי של הלהקה יצר תת ז'אנר ייחודי בפני עצמו כשרבים החלו לחקות את הלהקה וליצור דברים בסגנון הייחודי שלה.

בשיחה עם 'כיכר השבת' אמר מלוטק כי "ההפסקה כרגע לא מוגבלת בזמן ונובעת מסיבות רבות. סך הכל זושא היה תמיד עניין של ללכת עם הלב וזה גם מה שאני עושה עכשיו".

לדבריו, הוא עבד עם חברי הלהקה על האלבום שיצא בעז"ה בקיץ הקרוב אך בינתיים הוא מתעתד לעסוק יותר בבמאות, תסריטאות וקריקטורות.

למרות הציפייה ש'זושא' ימשיכו להופיע כשלושה בשל הרמוניות השירה שהלהקה משתמשת בהן כל העת נראה כי בינתיים ימשיכו גיסין וזכריה גולדשמידט לבד מבלי שאף אחד ימלא את מקומו את מלוטק. הלהקה כבר הציגה תמונות חדשות בדף הבית שלה של גיסין וגולדשמידט לבדם.

"אף אחד לא יכול לקחת את מקומו של יהודי קדוש כל כך", כתבו אתמול חברי הלהקה לפניית כתב 'כיכר השבת'. האם השינוי יורגש גם ביצירה של הלהקה? נצטרך להמתין ולראות.