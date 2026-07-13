תקופת "בין הזמנים" היא תמיד הזדמנות עבור בחורי הישיבות לטעון מצברים, אך בפעילות האחרונה של איחוד בני הישיבות "חלקנו" ברכסים, הפורקן הפך למעמד נשגב של חיזוק, שירה ורוממות רוח. כעת, אמן הלהיטים והיוצר בנצי שטיין מנגיש לקהל הרחב את התוצאה המצמררת: גרסה ווקאלית מיוחדת, חיה ואותנטית, ללהיט הסוחף שלו "הלל הזקן".

הפרויקט המרשים הזה יצא לפועל הודות לפעילותו הברוכה והנמרצת של ראש המועצה, הרב יצחק רייך, הדוחף ומשקיע ללא הרף ברווחתם התרבותית והרוחנית של בני הישיבות באזור.

שירת המונים בלייב – ללא כלי נגינה

מתחם ה"איחודאצ'ה" המפורסם, שאירח את בחורי הישיבות בעיצומה של פעילות הקיץ, הפך לדקות ארוכות להיכל שירה ענק. במרכזו של מעמד החיזוק, הנהיג בנצי שטיין את מאות הבחורים ששרו יחד איתו בדבקות ובאנרגיות עצומות את מילות השיר, כשהם יוצרים "מקהלת המונים" ספונטנית ומדויקת להפליא.

הגרסה החדשה, המותאמת במיוחד לימי בין המצרים, נשענת כולה על טהרת הקול האנושי. השילוב בין ההגשה המרגשת של שטיין לבין עוצמת הקולות של מאות בני הישיבות, מעניק לשיר נפח מיוחד, אנרגיה מחשמלת ותחושת אחדות חזקה שלא ניתן לשחזר בין כותלי האולפן הממוזג.

המסר של הלל הזקן מקבל עומק חדש

הלהיט "הלל הזקן", שמלכתחילה נושא בחובו מסרים עמוקים של עבודת השם, שמחה וחיבור פנימי, מקבל בביצוע הווקאלי הזה משמעות מחודשת. דווקא היעדרם של כלי הנגינה מדגיש את המילים ואת שאגת האמונה האמיתית הבוקעת מגרונם של עמלי התורה.

הפרויקט החי והבועט הזה צפוי להפוך לפסקול המועדף על בני הישיבות וחובבי המוזיקה הווקאלית בתקופה הקרובה, ומציע הצצה אותנטית לרגעים שבהם מוזיקה, רוחניות ובין הזמנים נפגשים ומציתים את הלבבות.