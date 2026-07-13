כיכר השבת
קולות של רוממות

בנצי שטיין ומאות בחורי ישיבות בביצוע ווקאלי עוצמתי ל"הלל הזקן"

איך הפך מתחם ה"איחודאצ'ה" ברכסים למפגן אדיר של שירה ואמונה, ואיך נשמע להיט הענק בגרסה ווקאלית חיה המשלבת מאות קולות המרעידים את הלב?

תקופת "בין הזמנים" היא תמיד הזדמנות עבור בחורי הישיבות לטעון מצברים, אך בפעילות האחרונה של איחוד בני הישיבות "חלקנו" ברכסים, הפורקן הפך למעמד נשגב של חיזוק, שירה ורוממות רוח. כעת, אמן הלהיטים והיוצר בנצי שטיין מנגיש לקהל הרחב את התוצאה המצמררת: גרסה ווקאלית מיוחדת, חיה ואותנטית, ללהיט הסוחף שלו "הלל הזקן".

הפרויקט המרשים הזה יצא לפועל הודות לפעילותו הברוכה והנמרצת של ראש המועצה, הרב יצחק רייך, הדוחף ומשקיע ללא הרף ברווחתם התרבותית והרוחנית של בני הישיבות באזור.

שירת המונים בלייב – ללא כלי נגינה

מתחם ה"איחודאצ'ה" המפורסם, שאירח את בחורי הישיבות בעיצומה של פעילות הקיץ, הפך לדקות ארוכות להיכל שירה ענק. במרכזו של מעמד החיזוק, הנהיג בנצי שטיין את מאות הבחורים ששרו יחד איתו בדבקות ובאנרגיות עצומות את מילות השיר, כשהם יוצרים "מקהלת המונים" ספונטנית ומדויקת להפליא.

הגרסה החדשה, המותאמת במיוחד לימי בין המצרים, נשענת כולה על טהרת הקול האנושי. השילוב בין ההגשה המרגשת של שטיין לבין עוצמת הקולות של מאות בני הישיבות, מעניק לשיר נפח מיוחד, אנרגיה מחשמלת ותחושת אחדות חזקה שלא ניתן לשחזר בין כותלי האולפן הממוזג.

המסר של הלל הזקן מקבל עומק חדש

הלהיט "הלל הזקן", שמלכתחילה נושא בחובו מסרים עמוקים של עבודת השם, שמחה וחיבור פנימי, מקבל בביצוע הווקאלי הזה משמעות מחודשת. דווקא היעדרם של כלי הנגינה מדגיש את המילים ואת שאגת האמונה האמיתית הבוקעת מגרונם של עמלי התורה.

הפרויקט החי והבועט הזה צפוי להפוך לפסקול המועדף על בני הישיבות וחובבי המוזיקה הווקאלית בתקופה הקרובה, ומציע הצצה אותנטית לרגעים שבהם מוזיקה, רוחניות ובין הזמנים נפגשים ומציתים את הלבבות.

בנצי שטייןיצחק רייךהלל הזקןבין הזמניםאיחוד בני הישיבות חלקנו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר