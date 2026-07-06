כיכר השבת
בלי כלי נגינה ובלי AI

מקהלת "משאלות" מחדשת את הלהיט "תדבר איתו" לבין המצרים

איך נשמע המנון החיזוק של שמוליק סוכות וכל חברי מקהלת הילדים המוכרת, בביצוע ווקאלי שכולו 100% קול אנושי ועבודת קודש לימי שלושת השבועות? 

תקופת שלושת השבועות (ימי בין המצרים) מאתגרת בכל שנה מחדש את תעשיית המוזיקה היהודית, שמחפשת פתרונות ווקאליים יצירתיים. הפעם, מקהלת הילדים הפופולרית "משאלות", בניצוחו ובניהולו של המוזיקאי דניאל ישי, מרימה את הכפפה ומביאה ביצוע ווקאלי עשיר ויוצא דופן ללהיט הענק של שמוליק סוכות"תדבר איתו".

בעידן שבו הבינה המלאכותית (AI) והאפקטים הדיגיטליים משתלטים על כל חלקה טובה, ב"משאלות" בחרו לחזור למקורות. הביצוע החדש נשען אך ורק על טהרת הקול האנושי, ללא שום שימוש בכלי נגינה או קיצורי דרך טכנולוגיים, מה שמעניק לשיר אפקט מרגש, אותנטי ונקי במיוחד, המתאים בדיוק לרוח הימים האלו.

השילוב המנצח: לחן מנצח והרמוניות של ילדים

כזכור, השיר "תדבר איתו", שכתב והלחין אשף הלהיטים בנצי שטיין, הפך לאחד מהמנוני החיזוק הגדולים של התקופה האחרונה בביצועו המקורי של שמוליק סוכות. כעת, הוא זוכה לפרשנות חדשה לגמרי בזכות העיבוד וההפקה המוזיקלית המוקפדת של דניאל ישי.

אל קולותיהם הזכים של ילדי המקהלה מצטרפים לקולות הרקע דניאל ישי עצמו, לצד שלמה חיים חתן ויצחק ל', שיחד יוצרים מעטפת הרמונית עשירה שלא תגרום לכם להרגיש, אפילו לרגע, בחסרונה של תזמורת.

על הביצוע המדויק באולפן אמונים סולני וילדי המקהלה:

  • איתמר חסאן
  • איתן רפאל רפאלוב
  • הלל אטלן
  • הראל דוד מורד
  • שמואל כלפון
  • שמריה גנדלמן

התוצאה היא פנינה ווקאלית אמיתית, שמצליחה לשמור על המסר העמוק של השיר, ומספקת למאזינים פסקול איכותי, כשר ומרגש לימי שלושת השבועות.

דניאל ישיבנצי שטייןמקהלת משאלותשמוליק סוכות

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