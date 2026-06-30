יש רגעים במוזיקה החסידית שבהם הגבול בין הבמה לקהל נמחק לחלוטין, והופך ליצירה אחת. רגע כזה בדיוק תועד במופע הענק שנערך בבנייני האומה, וכעת הוא יוצא לאור כסנונית ראשונה ומסקרנת מתוך פרויקט ויזואלי נרחב.

חברת ההפקות 'סטייג' ארט' מגישה ביצוע לייב של שירת המונים סוחפת, בהובלתו של הזמר שמוליק קליין, המבצע יחד עם קהל של אלפים את הלהיט שכבש לחלוטין את עולם הישיבות – "שתרגילנו". על הליווי הכלים והניצוח המוזיקלי הופקד מאסטרו יואלי דיקמן, שהוביל את התזמורת בעיבוד דינמי שהקפיץ את האולם.

יריית הפתיחה של "שמואל א'"

הביצוע הנוכחי אינו סתם עוד סרטון מהופעה, אלא הפרק הראשון מתוך סדרה שלמה של קליפים מושקעים ואיכותיים שנערכו מתוך מופע ההשקה המדובר לאלבום הבכורה של שמוליק קליין, "שמואל א'".

האנרגיה של עולם הישיבות: המופע, שהוגדר כאחד מאירועי השיא המוזיקליים של התקופה האחרונה, ריכז אליו אלפי בני ישיבות וחובבי מוזיקה חסידית. החיבור הטבעי של קליין עם הקהל, לצד העיבודים המדויקים של דיקמן, הצליחו להעביר את האנרגיה הייחודית של היצירה – תפילה שהפכה להמנון קצבי שסוחף את הרחבות והקומזיצים כאחד.

עבור מי שרוצה לחוות מחדש את העוצמה של הופעה חיה ונושמת באיכות הגבוהה ביותר, הביצוע הזה מספק את התמהיל המושלם של שירה, קצב ואמונה.