האחים פייג במחווה מרגשת ללהיט של שלומי גרטנר 

עונת הקיץ כבר כאן, ואיתה מגיע גם יריית הפתיחה הרשמית של ימי הטיולים והחופשות (בארה"ב, ועוד מעט אצלינו). אלפי משפחות גודשות את הכבישים ועושות את דרכן לאתרי הנופש, ואין זמן מתאים מזה להצטייד בפסקול מוזיקלי שהוא גם תפילת הדרך וגם המנון של שמירה והגנה. בדיוק לרגע הזה מכוונים האחים פייג, שמשיקים כעת את הגרסה המיוחדת והמרגשת שלהם ללהיט המוכר "רחמים".
תפילה עתיקה בלבוש קיצי ומעורר השראה
היצירה, שהולחנה במקור על ידי המלחין הנודע הרשי ויינברגר ובוצעה לראשונה על ידי ענק הזמר שלומי גרטנר, מקבלת כעת פרשנות רעננה ונוגעת ללב. מדובר בתפילה נצחית ועתיקה המבקשת מבורא עולם שיצווה על מלאכיו לשמור, להגן ולהוביל אותנו לשלום בכל מקום אליו נפנה.
האחים פייג לקחו את הלחן המוכר והפכו אותו לביצוע שכולו השראה, מתוך מטרה שהוא ילווה את הנוסעים והמטיילים בדרכים הארוכות ובימי הקיץ החמים.
הברכה שמלווה את הצלילים: "אנחנו מקווים שהשיר הזה יביא איתו השראה וילווה אתכם בכל הנסיעות שלכם", משתפים האחים פייג עם יציאת הסינגל, "שהקב"ה ישמור ויגן על כל הנוסעים בדרכים, ויברך את כולנו בקיץ שמח, בריא ובטוח".
החיבור בין ההרמוניה הווקאלית של האחים לבין המסר הכל כך אקטואלי לעונה זו, הופך את "רחמים" לשיר שפשוט חייב להיכנס לפלייליסט הקיץ שלכם ברכב.
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