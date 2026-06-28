האחים פייג במחווה מרגשת ללהיט של שלומי גרטנר 

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עונת הקיץ כבר כאן, ואיתה מגיע גם יריית הפתיחה הרשמית של ימי הטיולים והחופשות (בארה"ב, ועוד מעט אצלינו). אלפי משפחות גודשות את הכבישים ועושות את דרכן לאתרי הנופש, ואין זמן מתאים מזה להצטייד בפסקול מוזיקלי שהוא גם תפילת הדרך וגם המנון של שמירה והגנה. בדיוק לרגע הזה מכוונים האחים פייג, שמשיקים כעת את הגרסה המיוחדת והמרגשת שלהם ללהיט המוכר "רחמים".