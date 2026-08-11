עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה שמסמנת תפנית אישית ומוזיקלית: שימי יונייב, שליווה במשך שנים רבות אמנים ואירועים כמנגן מוביל, משיק את הסינגל 'שירת המנגן' - צעד ראשון בתהליך שמעביר אותו מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה. השיר, שנכתב והולחן על ידי יונייב לפני מספר שנים, יוצא כעת לאור בעקבות בקשות חוזרות מהקהל והבנה אישית שהשליחות שלו לשיר אינה פחותה מהשליחות לנגן.

בניגוד לאמנים רבים שמתחילים את דרכם כזמרים ורק אחר כך עוברים לנגינה, יונייב עושה את המסלול ההפוך. במשך שנים הוא ידע כמנגן מבוקש שמלווה את מיטב האמנים בז'אנר החסידי, והלהקה שלו הפכה לשם דבר באירועים פרטיים ובמופעים גדולים. כעת, בעיצומה של עונת קיץ עמוסה, הוא בוחר לצאת עם סינגל שמבטא את התפיסה שלו על עולם המוזיקה - השירה והנגינה הן שתי דרכים שונות לאותה שליחות.

מילות השיר 'שירת המנגן' מתחברות באופן מושלם לתהליך האישי של יונייב. הטקסט מדבר על השליחות של כל מי שעוסק במוזיקה - לשמח, לרגש ולעורר את האנשים. המסר המרכזי הוא שאין הבדל אם זה בשירה או בנגינה, בסגנון חסידי או מזרחי, בכינור או בגיטרה - המטרה אחת: לגעת בלב ולהעלות את הנפש. יונייב, שחווה את שני הצדדים של עולם המוזיקה, מעביר מסר אותנטי שנובע מניסיון אישי.

הסינגל מגיע עם וידאו-קליפ מרהיב ואנרגטי במיוחד, שמציג את יונייב בתפקיד חדש - כסולן של הלהקה שמלווה אותו כל השנים. הקליפ משלב בין צילומי אולפן מקצועיים לבין רגעים ספונטניים מהופעות ואירועים, ויוצר חוויה ויזואלית שמשקפת את האנרגיה והדרייב של השיר. ההפקה הויזואלית מדגישה את המעבר מאחורי הקלעים לקדמת הבמה, ומציגה את יונייב במלוא הכוח הווקאלי והמוזיקלי שלו.

התהליך שעובר יונייב אינו מקרי. הבקשות החוזרות מצד הקהל, שהכיר אותו כמנגן מוכשר ושמע את הקול שלו בהופעות, הובילו אותו להבין שיש לו מה להגיד גם כזמר. השיר 'שירת המנגן' הוא הסנונית הראשונה של תהליך ארוך ועמוק יותר, שבו יונייב לוקח את השליחות שלו לשיר צעדים קדימה. הוא לא נוטש את הנגינה - להיפך, הוא משלב בין שני העולמות ויוצר חוויה מוזיקלית שלמה.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות חדשות שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ומציע נקודת מבט שונה על השליחות המוזיקלית. בעוד אמנים אחרים מתמקדים בנושאים אישיים או רוחניים, יונייב בוחר לדבר על עצם העיסוק במוזיקה כשליחות. זהו מסר שמתחבר לכל מי שעוסק בתחום - מנגנים, זמרים, מפיקים ומעבדים - ומזכיר להם את המטרה האמיתית מאחורי המוזיקה.