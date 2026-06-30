כיכר השבת
אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ

הניגון של ר' משה גולדמן מתעורר לחיים: שרוליק כהן וסנדי שטיינר בביצוע מרטט ל"לכתך"

איך נשמעת היצירה הנוסטלגית של ענק המלחינים כשהיא עוטה סאונד עדכני וסוחף? שרוליק כהן וסנדי שטיינר מאחדים כוחות בדואט רווי געגוע למילים הנצחיות של הנביא ירמיהו, בהפקה מוזיקלית של מאיר ליברמן. כל הפרטים על הסינגל המרגש שיוצא לרפואת יצחק בן זלדה רבקה. צפו והאזינו לביצוע המלא

לכתך
לכתך

עולם הניגון החסידי ממשיך להתרפק על נכסי צאן ברזל של הדורות הקודמים, ולהוכיח כי יצירות מופת אמיתיות אינן נשחקות עם השנים – הן רק מחכות לאמנים הנכונים שיאירו אותן מחדש. זה בדיוק המקרה בסינגל החדש והמרגש "לכתך", שמגישים הבעלי-מנגנים שרוליק כהן וסנדי שטיינר.

אווירה עמוקה וסאונד עדכני

השיר מבוסס על הלחן האלמותי של אחד מגדולי המלחינים בדורות האחרונים, ר' משה גולדמן זצ"ל, שחתום על כמה מהנכסים הגדולים ביותר של המוזיקה החסידית השורשית. אל המנגינה רוויית הדביקות נוצקו מילותיו הנצחיות של הנביא: "זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה".

בגרסה הנוכחית, השיר זוכה לעדנה מחודשת עם ביצוע חם, מדויק ונוגע בנימי הנפש. על המעטפת וההפקה המוזיקלית הופקד המעבד מאיר ליברמן, שהצליח לשמור בחרדת קודש על האופי המקורי והחסידי של הניגון, אך עטף אותו בסאונד עדכני, עשיר וסוחף שמותאם לאוזן של ימינו.

תפילה בצלילים: מעבר לפן האמנותי, הסינגל הנוכחי נושא עמו מטען רוחני של תפילה ובקשה. הביצוע כולו מוקדש לרפואתו השלמה והמהירה של יצחק בן זלדה רבקה בתוך שאר חולי ישראל.

החיבור בין שרוליק כהן לסנדי שטיינר מייצר דואט הרמוני שנע על הציר שבין כמיהה לאמונה פשוטה, ומזמין את המאזינים והצופים להתנתק לרגע משאון היום-יום ולהישאב לאווירה עמוקה ומרגשת.

ירמיהוסנדי שטיינרמשה גולדמןשרוליק כהןמאיר ליברמן

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