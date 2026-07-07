בעידן שבו הרשתות החברתיות מוצפות בתוכן מהיר וחולף, הרכב הא-קפלה המקצועי "רבותי" (המוכר לרבים גם כהרכב הלייב-בנד המצליח) מוכיח שאפשר לקחת את הפורמט הקצר ולצקת לתוכו עומק, נשמה והרבה מאוד אחדות. החבר'ה, ששמו לעצמם למטרה להביא שמחה, אנרגיה, השראה ותקווה לעם ישראל באמצעות המוזיקה והקול בלבד, משחררים כעת את "המחרוזת העברית" – פרויקט ויראלי ענק שמאגד את הלהיטים הכי מחזקים של התקופה האחרונה.

מהרשתות החברתיות – למחרוזת מלאה

הפרויקט הייחודי הזה נולד בהשראת הצמד האמריקאי המוכר The Songsters, הנוהג ליצור סרטוני מוזיקה קצרים, פשוטים ובגובה העיניים, לעיתים קרובות בשיתוף אמנים אורחים. ב"רבותי" הרימו את הכפפה וייצרו סדרה מקיפה של 14 סרטונים קצרים, המעבירים מסרים בוערים של אמונה והודיה.

ההצלחה לא איחרה לבוא: הסרטונים הפכו לוויראליים ברשתות וצברו למעלה מ-196,000 צפיות. ההישג הגדול נרשם סביב הביצוע לשיר "תמיד אוהב אותי", שגרף לבדו מעל ל-120,000 צפיות בעמוד הפייסבוק הפופולרי Jewish Music Only. התגובות החמות בשטח, לצד שיתופים ופרגונים מהאמנים המקוריים של השירים באינסטגרם, הובילו את ההרכב לקחת את הקטעים הקצרים ולאגד אותם לחוויית האזנה מלאה, רציפה וסוחפת.

חזנים, ראשי להקות והמפיק שיצא אל קדמת הבמה

הקסם של המחרוזת טמון במגוון האנושי המרשים שלקח בה חלק. לאורך 14 הקטעים, אירחו חברי ההרכב שורה של חזנים, זמרי חתונות, עולים חדשים, ישראלים ותיקים וראשי להקות, כשכל אחד מביא איתו את הצבע והסגנון הייחודי שלו. אפילו מפיק העל של ההרכב, יונתן שטרן, עזב לרגע את עמדת המיקסים והצטרף לחבר'ה מול המצלמה והמיקרופון.

התוצאה היא פסיפס קולי מרהיב שכולל כמה מהלהיטים הכי אהובים במוזיקה היהודית, בביצועים ווקאליים עשירים:

הפנים לתוכנית הרדיו הגדולה באמריקה

הבשורה על השקת המחרוזת העברית כבר חוצה ימים ויבשות. לצד יציאתו הרשמית של הביצוע הנוכחי, ההרכב כבר עומל על השלב הבא: בשבוע הבא צפויה לצאת הגרסה האנגלית של המחרוזת, המיועדת לקהל הבינלאומי. בנוסף, חברי ההרכב התבשרו לאחרונה כי המחרוזת החדשה תיכנס רשמית לרשימת השידור של תוכנית הרדיו המשפיעה של זאב ברנר בארצות הברית.

"המסר שלנו פשוט", מסכמים חברי הרכב 'רבותי' בהתרגשות, "ככל שנתחבר יותר לה' ואחד לשני, כך נוכל להפיץ יותר אור בעולם. אנחנו מודים על הזכות הגדולה להיות חלק מהשליחות הזו, ולהשתמש בקולות שלנו כדי להביא שמחה, תקווה וחיזוק לעם ישראל בימים אלו".