ימי בין המצרים מזמינים אותנו לעצירה משטף החיים, להתבוננות עמוקה, לתיקון ולציפייה לגאולה שלמה. ברוח הימים האלו, אמן הא-קפלה הישראלי המוביל יונתן שטרן משחרר הפקה ווקאלית מהוקצעת, מרגשת ורוויית הוד, לקלאסיקה המצמררת "אני מאמין" – בלחנו הנצחי וההיסטורי של ר' עזריאל דוד פסטג הי"ד.

לפרויקט המיוחד הזה גייס שטרן שורה של קולות משובחים: הזמרים משה זרצקי, ג'וש וולמרק ואלעד חסידים, שביחד עם ההפקה הקולית המדויקת של שטרן, יוצרים פסיפס הרמוני מצמרר שנוגע בנימים העמוקים ביותר של הנפש.

הלחן שנולד בדרך אל המוות

מאחורי המילים המוכרות של ה"אני מאמין" מסתתר אחד הסיפורים המטלטלים וההרואיים ביותר בתולדות המוזיקה היהודית. המלחין והחזן החסידי ר' עזריאל דוד פסטג, חיבר את הניגון המפורסם בעיצומה של השואה, בעת שהיה דחוס יחד עם בני משפחתו ואלפי יהודים בקרונות המוות בדרכם למחנה ההשמדה טרבלינקה.

שם, בתוך הקרון המחניק, ללא אוויר ומים ובאפיסת כוחות, בקע מתוך ליבו הפצוע של ר' עזריאל דוד לחן חדש למילים המבטאות אמונה מוחלטת בביאת המשיח. הוא החל לשיר בשארית כוחותיו, ולאט לאט הצטרפו אליו שאר יושבי הקרון, כשהם הופכים את נסיעת המוות למפגן אדיר של תקווה, דבקות ואמונה יהודית שאינה תלויה בדבר.

"עם הניגון הזה יצעדו לקבל את פני המשיח"

במהלך אותה נסיעה גורלית, פנה ר' עזריאל דוד אל השוהים בקרון והבטיח הבטחה חסרת תקדים: מי שיצליח לקפוץ מהרכבת, לשרוד ולהעביר את הניגון לרבי ממודז'יץ – יזכה למחצית מחלקו בעולם הבא. שני צעירים הרימו את הכפפה וקפצו מהרכבת הנוסעת; אחד מהם נורה למוות על ידי השומרים, אך השני ניצל, שרד את התופת והצליח למלא את השליחות ולהביא את הניגון לרבי בניו יורק.

כששמע הרבי ממודז'יץ את הניגון לראשונה, הוא בכה בדמעות שליש ואמר את המילים שהפכו לנבואה היסטורית:

"עם הניגון הזה צעדו יהודים אל משרפות הגזים, ועם הניגון הזה יצעדו יהודים לקבל את פני משיח צדקנו".

יצירת מופת ווקאלית לימי התיקון

בביצוע החדש, יונתן שטרן והאמנים האורחים מצליחים להנגיש את כובד המשקל ההיסטורי של השיר לדור הנוכחי. העיבוד הווקאלי, שנשען כולו על טהרת הקול האנושי ללא שום כלי נגינה, מעצים את תחושת ה"ביחד", האחדות והשראת השכינה, ומתאים באופן מדויק לאווירת ההתכנסות של ימי בין המצרים.

השילוב בין הקולות השונים – מהטונים העמוקים ועד להרמוניות השמימיות – מייצר חווית האזנה שהיא הרבה מעבר למוזיקה; מדובר בתפילה חיה, זיכרון היסטורי והצהרת אמונה נצחית שרלוונטית מתמיד גם בימים אלו.