חובבי המוזיקה החסידית האותנטית באירופה ובעולם כבר מכירים היטב את השם מקהלת "זמרו". המקהלה, שהוקמה בבלגיה וביססה את מעמדה כאחת המקהלות הבולטות והמוערכות ביותר במוזיקה היהודית כיום, חתומה על שורה של הפקות ענק שזכו להצלחה מסחררת ברחבי היבשת – מ"א טאנץ אין אירופה", דרך "אני מאמין" ועד "הודו לה'".

כעת, עם כניסתם של ימי בין המצרים, חברי המקהלה לוקחים פסק זמן מכלי הנגינה ומשיקים קליפ ווקאלי חדש, ממוקד ומרגש במיוחד, המעניק פרשנות קולית מרהיבה ל"ניגון לעלוב" – מאבני היסוד של עולם הניגונים החסידי.

כשתזמורת שלמה מתכנסת לתוך גרון אחד

"ניגון לעלוב", שהולחן במקור על ידי האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע, מלווה במשך דורות את חצרות הקודש, החתונות והשמחות בציבור החרדי. אלא שהפעם, הוא מקבל תפנית מרעננת.

בעיבוד קולי מורכב ומדויק של יהושע העשיל האניג, חברי המקהלה מתפקדים למעשה כתזמורת אנושית חיה. כל אחד מחברי ההרכב מופקד על תפקיד שונה לחלוטין – החל מהמלודיה המובילה, דרך הרמוניות קוליות עשירות ועד לאפקטים קוליים (ביטבוקס וקולות רקע) המדמים כלי נגינה בצורה מושלמת. התוצאה היא יצירה עשירה, מלאת נפח ועומק, שלא תגרום לכם להרגיש אפילו לרגע בחסרונם של הכלים האלקטרוניים.

הצצה אל מאחורי הקלעים של הווקאל

לצד החוויה המוזיקלית הסוחפת, הקליפ החדש מביא איתו ערך מוסף לחובבי הז'אנר. הוידאו מעניק הצצה מרתקת ונדירה לתהליך העבודה האולפני ולאופן שבו נוצרת מוזיקה ווקאלית ברמות הגבוהות ביותר – משלב ההקלטה ועד לחיבור ההרמוניות המדויק.

על מלאכת הקלטות האולפן המוקפדות הופקדו אושי גליק (The Studio) ויענקי צעמענט, כאשר על העיבוד הויזואלי ועריכת הווידאו המרשימה חתום המפיק יוסי בנט (בנט סושיאל), שהצליח לתרגם את הדינמיקה הקולית לחוויה ויזואלית קצבית ומהפנטת.

מקהלת "זמרו" מוכיחה פעם נוספת כי שילוב בין צבע קול ייחודי, משמעת אולפנית וניגון נשמה עתיק, מסוגל להוליד פסקול איכותי, כשר ומרגש, שילווה את המאזינים לאורך ימי בין המצרים ויוסיף חיות חדשה לקלאסיקות עליהן גדלנו.