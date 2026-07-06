אמן הא-קפלה מארה"ב מחדש את להיט השנה

כשמדובר במוזיקה ווקאלית ברמה הבינלאומית, השם של מורדי ויינשטיין כבר מזמן הפך לתו תקן של איכות. עם רזומה מרשים שכולל שלושה מיני-אלבומים מוערכים שזכו לשבחים ברחבי העולם היהודי, ויינשטיין ביסס את מעמדו כאחד הקולות המובילים והמזוהים ביותר בזירת הא-קפלה הנוכחית.

כעת, הוא לוקח את הכישרון הייחודי שלו צעד אחד קדימה ומשיק סינגל חדש שמביא פרשנות רעננה, מפתיעה ומלאת רגש לאחד השירים המושמעים והאהובים ביותר של השנה – "השיבנו" של חנן בן ארי.

המנון של רגש והרמוניות עשירות

הבחירה של ויינשטיין ב"השיבנו" אינה מקרית. השיר, שבמקור סחף את ההמונים בזכות הטקסט הנוגע והלחן העוצמתי של בן ארי, מקבל בגרסה החדשה מעטפת שכולה טהרת הקול האנושי. כפי שהמאזינים של מורדי כבר רגילים, גם הפעם לא מדובר בעוד "ביצוע ללא כלי נגינה", אלא בהפקה ווקאלית מורכבת ועשירה, שנבנתה שכבה אחר שכבה כדי לייצר חוויה שמזכירה תזמורת קולית חיה.

ויינשטיין מצליח לשמר את הזעקה והרגש העמוק שעומדים בבסיס השיר המקורי, אך מוסיף להם את סימן ההיכר שלו: הרמוניות קוליות מורכבות, דינמיקה מדויקת ומנעד קולי רחב שמפיח ביצירה נשמה חדשה לגמרי.

פסקול חובה לעונה

הטיימינג של יציאת השיר הופך אותו לפסקול חובה עבור חובבי המוזיקה היהודית שמחפשים תוכן איכותי ורוחני לעונה הנוכחית. החיבור בין הלחן הנוגע ללב של חנן בן ארי לבין היכולות הווקאליות הפנומנליות של מורדי ויינשטיין, מייצר תוצאה שמצליחה לגעת בכל שומע – בין אם הוא חובב א-קפלה מושבע ובין אם הוא פשוט אוהב מוזיקה טובה ונוגעת.

הסינגל החדש כבר זמין להאזנה, והוא ללא ספק מוכיח שוב שכשחומרי גלם משובחים פוגשים אמן ווקאל בסדר הגודל של ויינשטיין, התוצאה היא פנינה מוזיקלית אמיתית.