כיכר השבת
במהלך משחק מחבואים

הסיוט של כל הורה: ילדה נלכדה בתוך לוקר חבילות סגור  

מה שהתחיל ככל הנראה כמשחק תמים, הפך בתוך שניות למלכודת | צוותי החירום הוזעקו לזירה: ילדה קטנה נעולה בתוך תא משלוחים, ללא יכולת לצאת (חדשות בעולם)

רגעי החילוץ (צילום: מסך)

אירוע חריג התרחש בקייב , כאשר ילדה קטנה נלכדה בתוך אחד מתאי הלוקר האוטומטיים של חברת Nova Poshta, רשת המשלוחים הגדולה במדינה.

הדרמה החלה בשעות הבוקר, כאשר לשירותי החירום האוקראיניים הגיעה שיחת טלפון מנער מודאג ומבוהל: ילדה נכנסה לתוך אחד מתאי המתכת של הלוקר, ודלת התא נסגרה עליה.

מאחר שמדובר במתקן המופעל באופן אלקטרוני בלבד, הילדה מצאה את עצמה כלואה בתוך החלל המצומצם ללא כל אפשרות לפתוח את הדלת מבפנים.

צוותי החילוץ של שירות החירום האוקראיני שהוזעקו למקום הבינו מיד כי לא ניתן יהיה לפתוח את התא באמצעים רגילים. המחלצים נאלצו להשתמש בציוד חילוץ ייעודי ובכלי פריצה כדי לפרוץ את דלת המתכת העקשנית. בתיעוד מהזירה נראים הרגעים המתוחים עד לרגע בו נפרצה הדלת והילדה הוצאה החוצה.

החילוץ מתוךך הלוקר
החילוץ מתוךך הלוקר| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש. לאחר בדיקה התברר כי הילדה לא נפגעה ולא נזקקה לטיפול רפואי.

האירוע שוב עורר הדים על הסכנות הטמונות במתקנים אוטומטיים במרחב הציבורי כאשר ילדים מחפשים מקום להתחבא.

ילדיםאוקראינהחילוץחופשבין הזמנים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר