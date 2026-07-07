הסיוט של כל הורה: ילדה נלכדה בתוך לוקר חבילות סגור  

אירוע חריג התרחש בקייב , כאשר ילדה קטנה נלכדה בתוך אחד מתאי הלוקר האוטומטיים של חברת Nova Poshta, רשת המשלוחים הגדולה במדינה.

הדרמה החלה בשעות הבוקר, כאשר לשירותי החירום האוקראיניים הגיעה שיחת טלפון מנער מודאג ומבוהל: ילדה נכנסה לתוך אחד מתאי המתכת של הלוקר, ודלת התא נסגרה עליה.

מאחר שמדובר במתקן המופעל באופן אלקטרוני בלבד, הילדה מצאה את עצמה כלואה בתוך החלל המצומצם ללא כל אפשרות לפתוח את הדלת מבפנים.

צוותי החילוץ של שירות החירום האוקראיני שהוזעקו למקום הבינו מיד כי לא ניתן יהיה לפתוח את התא באמצעים רגילים. המחלצים נאלצו להשתמש בציוד חילוץ ייעודי ובכלי פריצה כדי לפרוץ את דלת המתכת העקשנית. בתיעוד מהזירה נראים הרגעים המתוחים עד לרגע בו נפרצה הדלת והילדה הוצאה החוצה.