בעיצומם של ימי הסליחות, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר חיים גרין משיק סינגל חדש ועוצמתי בשם 'חמול'. היצירה החדשה מביאה תחנון וזעקה כנה לאבינו שבשמיים, ומבטאת את הכיסופים העמוקים של התקופה.

הסינגל החדש מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה אמיתית עם מעטפת צלילית מרגשת. גרין, שידוע ביכולתו להעביר רגש אמיתי דרך מוזיקה, בחר דווקא בתקופה זו של השנה להשיק יצירה שמדברת ישירות אל הלב ומחברת לעומק הרוחני של ימי הרחמים והסליחות.

המילים הפשוטות והעמוקות של השיר לקוחות מתפילות הסליחות: 'חָמוֹל עַל עַמְּךָ, רַחֵם עַל נַחֲלָתְךָ, חוּסָה נָא כְּרֹב רַחֲמֶיךָ'. הפסוקים מבטאים את הבקשה הנצחית של עם ישראל שהקדוש ברוך הוא יחמול ויקבל את תפילות עמו ברחמים. זהו מסר שמדבר ישירות אל הלב בתקופה זו של השנה, כשכל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם.

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את הלחן והביצוע יצר חיים גרין עצמו, שהעניק לשיר את החותם האישי והרגשי שלו. גרין, שמוכר כיוצר מוכשר ובעל קול מרגש, הצליח להעביר את עומק התפילה והכיסופים של התקופה בצורה שנוגעת ומחברת. הבחירה לבצע את השיר בעצמו מעניקה לו אותנטיות ועומק רגשי מיוחדים.

העיבוד המוזיקלי של 'חמול' כולל גם מקהלה בביצועו של גרין עצמו, מה שמעניק לשיר תחושה של תפילה קהילתית ומשותפת. המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי שראליק מנדלסאן, שידע לשמר את האותנטיות של התפילה תוך הענקת איכות הפקה גבוהה. העיבוד משלב בין פשטות לעומק, ומאפשר למילים לעמוד במרכז ולהישמע בבירור.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בשבועות האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים המתאימים לתקופה, אך 'חמול' של חיים גרין בולט בפשטותו ובעומק הרגשי שלו. הבחירה במילים מתוך תפילות הסליחות מעניקה לשיר משמעות מיוחדת ומחברת אותו ישירות לתקופה.

הפרויקט החדש של גרין מגיע בתקופה שבה רבים מחפשים חיבור עמוק יותר לתפילה ולרוחניות. השיר מציע דרך נגישה ומרגשת להתחבר למילות התפילה ולהעמיק בהן, תוך שימוש בכוח של המוזיקה להעביר מסרים רוחניים. זהו שיר שמתאים להאזנה אישית בבית, בדרך לבית הכנסת, או בכל רגע שבו מחפשים חיבור רוחני.

הסינגל 'חמול' זמין כעת להאזנה בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לרשימה הארוכה של שירי סליחות וימים נוראים שמלווים את הקהל בתקופה זו. חיים גרין ממשיך בדרכו כיוצר ומבצע שיודע לגעת בלב ולהעביר מסרים רוחניים בצורה אמיתית ומרגשת, ו'חמול' הוא עוד הוכחה ליכולת שלו ליצור מוזיקה שמחברת ומרוממת.