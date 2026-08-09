עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת במיוחד: הזמר והיוצר חיים מרדכי עקשטיין משיק סינגל חדש בשם 'מזמור לתודה', בו הוא מארח את זמר החתונות האנרגטי מוטי גולדמן. השיר, שמקורו בניגון מסורתי של חסידי סאטמר, מקבל כעת פנים חדשות לגמרי - עיבוד עכשווי וקצבי שמשלב בין המסורת החסידית לבין סאונד מודרני וסוחף.

הסינגל מביא את הפסוקים המוכרים מתהילים פרק ק' - 'מזמור לתודה: הריעו לה' כל הארץ' - במעטפת מוזיקלית שמכוונת ישר ללב. החיבור בין עקשטיין לגולדמן יוצר שילוב ווקאלי מדויק, כשהקצב הממכר והאווירה המרוממת הופכים את השיר לחוויה מוזיקלית שמרימה 'טפח מעל הקרקע'. המסר פשוט אך עמוק - שמחה יומיומית והודיה לבורא עולם.

הניגון המקורי, שהולחן על ידי חצה"ק סאטמר, זכה לפרסום רחב בחצרות החסידיות ובשמחות רבות. כעת, בעיבודו המחודש, הוא מגיע לקהל רחב יותר עם גישה מוזיקלית עכשווית. המילים מתהילים - 'עבדו את ה' בשמחה; באו לפניו ברננה' - מקבלות חיים חדשים דרך הביצוע האנרגטי והמקצב הסוחף.

את העיבוד המוזיקלי ביצע יואלי קאפ, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם הפקה מודרנית. ההפקה המוזיקלית בוצעה באולפני אוברטון הפקות, עם מיקס מקצועי של חיים לוין. הגרפיקה והעיצוב הוויזואלי של הסינגל נעשו בידי אבי ברמן, שהעניק לפרויקט מראה עכשווי ומושך.

הסינגל מצטרף לשורה של שיתופי פעולה מוזיקליים שמאפיינים את עולם המוזיקה החסידית בתקופה האחרונה. בדומה לדואטים אחרים שיצאו לאחרונה, גם כאן החיבור בין שני זמרים מביא ערך מוסף מוזיקלי ורגשי. הקצב המקפיץ והמסר החיובי הופכים את 'מזמור לתודה' למתאים במיוחד לשמחות, לאירועים ולהאזנה יומיומית.

הפסוקים שנבחרו לשיר - 'דעו כי ה' הוא אלוהים: הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה; הודו לו ברכו שמו' - מעבירים מסר של הכרת הטוב ואמונה שלמה. השילוב בין הטקסט המקראי לבין העיבוד המוזיקלי העכשווי יוצר איזון מושלם בין קודש לחול, בין מסורת לחידוש.