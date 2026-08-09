 דלג לתוכן הראשי
סינגל חדש

חיים מרדכי עקשטיין ומוטי גולדמן בהפתעה: 'מזמור לתודה' - הניגון שיעיף אתכם

הזמר והיוצר חיים מרדכי עקשטיין משיק סינגל קצבי • בשיתוף זמר החתונות מוטי גולדמן | ניגון סאטמר בעיבוד עכשווי (מוזיקה)

1תגובות

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת במיוחד: הזמר והיוצר חיים מרדכי עקשטיין משיק סינגל חדש בשם 'מזמור לתודה', בו הוא מארח את זמר החתונות האנרגטי מוטי גולדמן. השיר, שמקורו בניגון מסורתי של חסידי סאטמר, מקבל כעת פנים חדשות לגמרי - עיבוד עכשווי וקצבי שמשלב בין המסורת החסידית לבין סאונד מודרני וסוחף.

הסינגל מביא את הפסוקים המוכרים מתהילים פרק ק' - 'מזמור לתודה: הריעו לה' כל הארץ' - במעטפת מוזיקלית שמכוונת ישר ללב. החיבור בין עקשטיין לגולדמן יוצר שילוב ווקאלי מדויק, כשהקצב הממכר והאווירה המרוממת הופכים את השיר לחוויה מוזיקלית שמרימה 'טפח מעל הקרקע'. המסר פשוט אך עמוק - שמחה יומיומית והודיה לבורא עולם.

הניגון המקורי, שהולחן על ידי חצה"ק סאטמר, זכה לפרסום רחב בחצרות החסידיות ובשמחות רבות. כעת, בעיבודו המחודש, הוא מגיע לקהל רחב יותר עם גישה מוזיקלית עכשווית. המילים מתהילים - 'עבדו את ה' בשמחה; באו לפניו ברננה' - מקבלות חיים חדשים דרך הביצוע האנרגטי והמקצב הסוחף.

את העיבוד המוזיקלי ביצע יואלי קאפ, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם הפקה מודרנית. ההפקה המוזיקלית בוצעה באולפני אוברטון הפקות, עם מיקס מקצועי של חיים לוין. הגרפיקה והעיצוב הוויזואלי של הסינגל נעשו בידי אבי ברמן, שהעניק לפרויקט מראה עכשווי ומושך.

הסינגל מצטרף לשורה של שיתופי פעולה מוזיקליים שמאפיינים את עולם ה החסידית בתקופה האחרונה. בדומה לדואטים אחרים שיצאו לאחרונה, גם כאן החיבור בין שני זמרים מביא ערך מוסף מוזיקלי ורגשי. הקצב המקפיץ והמסר החיובי הופכים את 'מזמור לתודה' למתאים במיוחד לשמחות, לאירועים ולהאזנה יומיומית.

הפסוקים שנבחרו לשיר - 'דעו כי ה' הוא אלוהים: הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה; הודו לו ברכו שמו' - מעבירים מסר של הכרת הטוב ואמונה שלמה. השילוב בין הטקסט המקראי לבין העיבוד המוזיקלי העכשווי יוצר איזון מושלם בין קודש לחול, בין מסורת לחידוש.
סאטמרמוזיקהמוזיקה חסידיתמוטי גולדמןחיים מרדכי עקשטיין

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וואוו חיים מרדכי שר ככ יפה!
אפרים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר