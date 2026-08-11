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סינגל חדש ומרגש

החברותא והזמר שמוליק פראנק בשיר חדש: 'בשוב השם' - הכמיהה לגאולה

מוישל'ה שניידר הלחין את השיר לזכר חבר שנפטר ממחלה • דייויד טויב ושמוליק פראנק מצטרפים לביצוע מרגש | 'החיים האלה רק חלום' (מוזיקה)

עולם ה החסידית מקבל השבוע יצירה מרגשת במיוחד: החברותא, בשיתוף הזמר שמוליק פראנק, משיקים את הסינגל 'בשוב השם' - שיר שנולד מתוך כאב אישי עמוק והפך למסר של תקווה וכמיהה לגאולה. הלחן, שיצא מתחת ידיו של מוישל'ה שניידר, מוקדש לזכרו של דוד ניסים בן רחמים עמרוסי זצ"ל, שנפטר ממחלה קשה.

מאחורי השיר עומד סיפור אנושי מטלטל. מוישל'ה שניידר, שהלחין את היצירה, מספר על הרגעים האחרונים של חברו דוד ניסים: "זכיתי להיות לצידו כשהתבשר על המחלה בידי הרופא שאף ציין שנותרו לו שבועות ספורים בלבד לחיות". התגובה של דוד ניסים הייתה של קבלה מלאה - "אם זה רצון השם, מי אני שאתווכח", אמר בחיוך. שעה קלה לפני הפטירה, כששר לו מוישל'ה יחד עם שמוליק את השיר 'בשוב השם', פסק דוד ניסים ואמר: "החיים האלה באמת רק חלום, חלום טוב של השם יתברך".

המסר המרכזי של השיר נשען על הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" - הכמיהה העמוקה של עם ישראל לשוב לציון, לירושלים הבנויה ולבית המקדש על תילה. "קרוב לאלפיים שנה אנו חולמים לשוב לציון", מסביר מוישל'ה, "וכשזה יקרה, זה יהיה כל כך מרהיב, מרומם ונשגב שעדיין 'היינו כחולמים'". השיר מבטא את הערגה לרגע שבו החלום יהפוך למציאות.

את הביצוע המיוחד מובילים דייויד טויב מהחברותא ושמוליק פראנק, שמצטרף כאורח מיוחד. השילוב בין שני הזמרים יוצר חוויה ווקאלית עשירה ומרגשת. טויב, שעומד גם מאחורי העיבוד וההפקה המוזיקלית, יצר מעטפת צלילית שמשלבת אלמנטים מסורתיים עם סאונד עכשווי. הוא חתום על הפסנתר, הבס והתכנותים, בעוד מוישל'ה שניידר מבצע את פתיח הפסנתר והסולו המיוחד.

הצוות המוזיקלי שמלווה את הסינגל כולל שמות מהשורה הראשונה: אלון יופה על התופים, אבי סינגולדה על הגיטרות, ומקהלת קהל בהנחיית שלוימי שטיין וחברים. את המיקס והמאסטרינג ביצע רולי אזרחי, שהצליח להעניק לשיר איכות הפקה גבוהה במיוחד. הגרפיקה של הסינגל נעשתה בידי GRAPHIC NADAV.

"השיר הזה מוקדש לעילוי נשמתו של דוד ניסים", מסכם מוישל'ה שניידר, "שימליץ טוב בעדנו ויחיש את הגאולה השלימה". המסר הכפול של השיר - זיכרון אישי של אדם שקיבל את גזירת השמים באהבה, לצד הכמיהה הלאומית לגאולה - הופך אותו ליצירה בעלת משמעות כפולה. החברותא ושמוליק פראנק שרים בערגה ובכיסופים לחלום האמיתי, לבניין בית המקדש ולגילוי השכינה בקרוב.
מוזיקהמוזיקה חסידיתדייויד טויבשמוליק פראנקמוישל'ה שניידרהחברותא

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