עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת: דניאל ריס, זמר שליווה במשך שנים רבות את שמחות החתונות, עובר כעת לשלב חדש בקריירה המוזיקלית שלו ומשיק סינגל-קליפ בכורה בשם 'בשורה'. היצירה, שמגיעה בעיצומה של עונת הקיץ, מציעה חוויית האזנה אנרגטית וסוחפת שמשלבת בין קצב ממכר לבין מסר עמוק של אמונה, תקווה והסתכלות חיובית על החיים.

הסינגל מגיע בתזמון מדויק לתקופה שבה הכול נע במהירות והתכנונים לא תמיד עובדים לפי התוכנית. המסר המרכזי של 'בשורה' מזכיר למאזין שגם כשהדברים נראים מסובכים, תמיד יש מקום לתקווה ולאמונה שהכול יסתדר. השילוב בין המילים המעודדות לבין הקצב המקפיץ הופך את השיר למתאים במיוחד לאירועים, לרחבת הריקודים ולהאזנה חוזרת.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את הלחן המיוחד יצר אלחנן אלחדד, שהצליח להעניק לסינגל את האופי הקצבי והאנרגטי שלו. אלחדד, שחתום על המילים והלחן, יצר יצירה שמשלבת בין נגישות מוזיקלית לבין עומק רגשי. את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע הצמד המוביל יאיר ואייל שריקי, שהצליחו להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית.

השריקים, שעבדו לאחרונה עם ישי שפירא בסינגל 'ראויה השמחה' ועם עוז כהן ב'אבא שלי מלך', ממשיכים להוכיח את יכולתם ליצור הפקות מוזיקליות שמשלבות בין אלמנטים אלקטרוניים עדכניים לבין נגישות המתאימה לקהל הרחב. ההפקה המשותפת שלהם מעניקה לסינגל את הטאץ' המיוחד שהופך אותו למתאים במיוחד לעונת השמחות.

קליפ מושקע ומיוחד

יחד עם הסינגל, משחרר ריס קליפ מושקע ומיוחד שמעביר בצורה מדויקת את המסר של השיר. את התסריט, הבימוי, הצילום והעריכה ביצע דוידי נחשון, שהצליח ליצור וויזואליה שמתרגמת את המילים לסיפור מוחשי. הקליפ מציג את המעבר מחוסר אונים אל משהו גדול, שמח ומלא באמונה, ומעניק לחוויה המוזיקלית ממד נוסף של עומק ומשמעות.

'בשורה' מסתמן כיריית פתיחה מסקרנת ובולטת בקריירה של דניאל ריס, בדרך לשורת פרויקטים חדשים. המעבר מבמות החתונות לזירת הסינגלים והקליפים מעיד על רצון להתפתח ולהגיע לקהלים חדשים, תוך שמירה על המסר החיובי והמעודד שמאפיין את המוזיקה שלו. הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ משודר ביוטיוב.