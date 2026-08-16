אייל בוגט משיק 'רוצה רק אותך' - הסינגל שיחבר אתכם לאלול

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמר אייל בוגט משיק את הסינגל החדש 'רוצה רק אותך' - שיר שנולד מתוך ניגון שליווה אותו שנים בזמן לימוד הגמרא, והפך ליצירה מוזיקלית מלאה עם הפקה עכשווית ומסר עמוק. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחו של חודש אלול, משלב בצורה ייחודית בין עולם התורה לבין סאונד פופי מודרני עם נגיעות דיפ האוס.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בתהליך מתוכנן, 'רוצה רק אותך' התפתח באופן כמעט ספונטני. בוגט שר את הניגון במשך שנים תוך כדי לימוד, ורק לאחר שהשמיע אותו למפיק דוד איכילביץ' - המוכר מעבודתו עם ישי ריבו - הבין שיש כאן פוטנציאל לשיר שלם. איכילביץ' אמר מיד 'זה השיר הראשון שאנחנו עובדים עליו', ומה שתוכנן להיות סקיצה ראשונית התפתח תוך יומיים להפקה מושלמת.

המילים של השיר נוגעות במקום עמוק של הרצון לעשות את הדבר הנכון באמת, בלי להפוך את עבודת ה' לחשבונות של שכר ותוצאה. השיר מתנקז למשפט אחד פשוט ועוצמתי: 'אני רוצה רק אותך'. את הרעיון הזה חיבר בוגט לדברי האדמו"ר הזקן, 'איני חפץ לא בגן עדן שלך ולא בעולם הבא שלך, רוצה אני אותך בעצמך', ונתן לו ביטוי במילים של היום ובשפה מודרנית.

מוזיקלית, השיר הולך למקום שונה לגמרי מהמקובל בז'אנר החסידי. ההפקה העכשווית של איכילביץ' משלבת נגיעות דיפ האוס עם מקצב שמביא איתו הרבה שמחה מתפרצת. לא במקרה הוא יוצא דווקא בפתחו של חודש אלול - זמן של התבוננות והתקרבות, אבל גם של 'עבדו את ה' בשמחה'. השילוב בין המסר הרוחני לבין הסאונד הפופי יוצר חוויה מוזיקלית שמדברת אל הדור הצעיר.

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זהו השיר השני של בוגט בזירה המוזיקלית, אחרי 'חיבוק פרידה' שנכתב בעקבות שירותו ביחידת יס"ר לחילוץ חללים וריגש מאות אלפים. הפעם הוא מספר סיפור אחר - לא של פרידה אלא של חיבור, לא של כאב אלא של שמחה, אבל ממשיך מאותו מקום אמיתי שממנו התחילה אצלו המוזיקה. הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים שהושקו לקראת חודש אלול, כמו 'מרחם' של יענקי דסקל ו'שובו אלי' של יהודה גרין, כשכל אחד מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים.

הסינגל 'רוצה רק אותך' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומזמין את המאזינים להיכנס לחודש אלול עם שמחה, קלילות ורצון אמיתי להתקרב לריבונו של עולם - לא בגלל הגן עדן ולא בגלל העולם הבא, אלא פשוט כי 'אני רוצה רק אותך'.