אילון הייטנר בסינגל שחיכה 6 שנים: 'כל עצמותי' - מהרכב לפסנתר

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: אילון הייטנר משיק את הסינגל 'כל עצמותי' - שיר שנולד מרגע ספונטני בנסיעה ברכב לפני כשש שנים, נשכח במגירה, וחזר לחיים דווקא ביום הולדתו של היוצר. המסע המוזיקלי הזה, מהרעיון הראשוני ועד להשלמת השיר, מעיד על כך שלפעמים מנגינה לא נעלמת - היא פשוט מחכה לרגע הנכון שלה.

הכול התחיל בנסיעה רגילה ברכב. הייטנר שמע את הניגון החב"די המוכר למילים 'כל עצמותי תאמרנה, ה' מי כמוך', ומשהו במילים עצמן תפס אותו. הוא עצר את המוזיקה וחשב עד כמה יש בהן עוצמה וכמה מעניין יהיה להעניק להן לחן חדש משלו. באותו זמן נולד החלק הראשון של הלחן - הייטנר הקליט לעצמו סקיצה קצרה כדי לא לשכוח, ומשם השיר נשאר במגירה.

השנים חלפו, יצירות אחרות נכנסו לתמונה, והרעיון חיכה לרגע שלו. לפני כחודשיים, ביום הולדתו, חזר הייטנר במקרה לאותה הקלטה ישנה. הפעם הוא התיישב ליד הפסנתר וניסה להמשיך מהמקום שבו עצר שש שנים קודם לכן. לאט לאט התחברו אל הלחן מילים נוספות מתוך תפילות השבת, והסקיצה הישנה הפכה לשיר שלם.

'כל עצמותי' נע בין תפילה פנימית ושקטה לבין התפרצות של אמונה והודיה. הטקסטים - 'ה' מי כמוך', 'מי ידמה לך' ו'האל הגדול הגיבור והנורא' - מתחברים ללחן שנבנה בהדרגה, מהרהור כמעט חרישי ועד לשיא מוזיקלי רחב ומרומם. השיר משלב את מילות תפילות השבת באופן שמעניק להן חיים חדשים, תוך שמירה על העומק הרוחני המקורי.

את ההפקה המוזיקלית ביצע ALOU, שגם תכנת את השיר וביצע את הפסנתר דרך אחיה כהן אלורו. המיקס והמאסטרינג בוצעו בידי וולדימיר אורזחובסקי, וייעוץ ההפקה ניתן על ידי ר' חיים סופר. השילוב בין ההפקה המודרנית לבין המילים המסורתיות יוצר חוויית האזנה שמחברת בין העבר להווה.

עבור הייטנר, יש משהו מיוחד בכך ששיר שנולד מרגע קטן בנסיעה ברכב המתין שנים עד שהגיע הזמן הנכון להשלים אותו. הסינגל מוכיח שלפעמים מנגינה אינה נעלמת - היא פשוט מחכה לרגע שבו היוצר מוכן לתת לה את הביטוי המלא שלה.