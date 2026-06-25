המוזיקה החסידית והאמונית ידעה לא מעט שירי נשמה שנולדו מתוך רגעים של הסתר פנים ומשבר, אך היצירה החדשה שרואה אור בימים אלו נושאת עמה מטען רגשי כבד ומיוחד במיוחד. המפיק מוישי מושקוביץ מגיש את "איך שריי צי דיר" (אני צועק אליך) – סינגל תפילה חשוף ומרגש, המבוצע בדואט מיוחד של הזמר והיוצר מנדי גולדברג יחד עם המלחין שימי שכטר.

מתוך השבר המשפחתי – אל השלושים של הרבנית

הסיפור מאחורי הניגון מתחיל לפני כשנתיים. הלחן, פרי יצירתם המשותפת של שימי ויענקי שכטר, נולד באחת התקופות המורכבות והכואבות בחייהם, בעת שהתמודדו עם אובדן של כמה מקרובי משפחתם. הניגון, שביטא את זעקת הלב הפרטית שלהם, נשמר במגירה עד לרגע הנכון.

כעת, במלאת ימי השלושים לפטירתה של הרבנית הצדקנית ממז'יבוז', מרת רחל בת הגה"ה רבי מתתיהו ע"ה, הוחלט להעניק לשיר כנפיים ולהקדיש אותו לעילוי נשמתה. המנוחה, שהייתה אשת חיל מופלאה והפיצה בחייה אור גדול של אמונה, חסד ותמיכה, מונצחת בשיר שממשיך בדיוק את המורשת הרוחנית שלה – החיבור הבלתי אמצעי לבורא עולם גם מתוך המעמקים.

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שיר המעלות בשילוב יידיש דומעת

השיר משלב בצורה יוצאת דופן בין מילותיו הנצחיות של דוד המלך בספר תהילים, לבין מילים אישיות ותחנונים בשפת היידיש ובלשון הקודש. המפגש בין קולו הנוגע של מנדי גולדברג להגשה האותנטית של שימי שכטר, מייצר זעקה קולקטיבית שרבים ימצאו בה נחמה וביטוי לתפילתם האישית.

המילים שחודרות את כל המסכים: "הייליגער באשעפער איך שריי צו דיר... העלף מיר ארויס פון די צרות, טאטע האב שוין רחמנות... אבא, טאטע, תראה אותי כאן עומד בנך... אמור לצרותינו די". השילוב המדויק בין זעקת ה"טאטע" ביידיש לקריאה בעברית, יוצר שיר שהוא חובה בכל רגע של התבוננות ותפילה.