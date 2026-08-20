עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת ימי הרחמים: פרויקט 'הייליג & מוזיקליש' משיק את הסינגל-קליפ 'ארשת' - ביצוע מרגש ומרומם שמכניס את המאזינים היישר אל אווירת התפילות הנשגבת של הימים הנוראים. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימי הסליחות, משלב ניגון מלא הוד ורגש עם הפקה ויזואלית מרהיבה.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים באולפן, 'ארשת' צולם במיקום מיוחד במינו - ההיכל המפואר של בית הכנסת המפורסם 'בית אל' בבורו פארק, לקראת תפילות הימים הנוראים שיתקיימו במקום. השילוב בין הניגון הנוסטלגי, העיבוד העשיר וההיכל ההיסטורי מייצר חוויה מרוממת של תפילה, געגוע והתעלות. הבחירה במקום הצילום אינה מקרית - היא מעניקה לסינגל אותנטיות ועומק רוחני שקשה להשיג בסביבה אחרת.

את הביצוע המשותף מבצע הזמר שלום למר יחד עם המעבד והיוצר דודי קאליש, בליווי מקהלת 'ידידים'. קאליש, שחתום על העיבוד והניצוח המוזיקלי, הצליח להעניק לניגון מעטפת צלילית עשירה ומרגשת שמשלבת בין מסורת לחדשנות. העיבוד שומר על האיזון המושלם בין הנוסטלגיה של הניגון המקורי לבין הפקה מוזיקלית עכשווית ומוקפדת.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מרגשות שהושקו לאחרונה לקראת ימי הרחמים, כשכל אחת מביאה זווית שונה ומיוחדת למסע הרוחני של התקופה. הניגון 'ארשת' נושא בתוכו את הכמיהה לקרבת ה' ואת הבקשה לרחמים, מסר שמתאים במיוחד לתקופת ימי הסליחות והימים הנוראים. המילים והלחן מזמינים את המאזין לרגע של התבוננות פנימית ותפילה אמיתית.