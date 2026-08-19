בלב הסמטאות הציוריות ברחוב תרפ"ט | הרבי מצאנז קיבל את קהל חסידיו בבית הכנסת העתיק לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע האדמו"ר מצאנז לפקוד את עדת מרעיתו המתגוררים בעיה"ק צפת | האדמו"ר קיבל קהל בבית הכנסת העתיק של החסידות ברחוב תרפ"ט, לפני כן התפלל הרבי תפילת ערבית וערך טיש לחיים מיוחד לבני הקהילה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ו' באלול | 19.08.26