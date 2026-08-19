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בלב הסמטאות הציוריות

ברחוב תרפ"ט | הרבי מצאנז קיבל את קהל חסידיו בבית הכנסת העתיק

לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע האדמו"ר מצאנז לפקוד את עדת מרעיתו המתגוררים בעיה"ק צפת | האדמו"ר קיבל קהל בבית הכנסת העתיק של החסידות ברחוב תרפ"ט, לפני כן התפלל הרבי תפילת ערבית וערך טיש לחיים מיוחד לבני הקהילה (חסידים)

4תגובות
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)
האדמו"ר מצאנז בצפת (צילום: דוד כהן David Cohen/Flash90)

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צפתהאדמו"ר מצאנזימים נוראים

4 תגובות

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2
משער שבא לבקר את אחיו אחרת מה בער לו לבוא דווקא עכשיו
צפתי
גם אני הקטן חשבתי על זה
לוי
1
נפגש עם אחיו ?
אלי
לא
אבי

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