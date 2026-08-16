משה זרצקי בסינגל חדש שיעיף אתכם: 'היה נא' - תפילה מהלב

עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמר, החזן והמלחין משה זרצקי משיק את הסינגל החדש 'היה נא' - ביצוע מוזיקלי מרגש למילות תפילת 'עננו' המוכרת. הפרויקט, שנוצר מתוך חיבור עמוק לעולם התפילה והאמונה, משלב בצורה ייחודית בין המסורת החזנית לבין סאונד מוזיקלי עכשווי ונגיש.

בניגוד לסינגלים רבים שמתמקדים בז'אנר אחד, זרצקי בחר ליצור גשר בין עולמות. היצירה החדשה מביאה את עומק התפילה והכוונה לצד הפקה מוזיקלית מודרנית, ומזמינה את המאזין לרגע של התבוננות פנימית. המילים, הלקוחות מתפילת 'עננו' שנאמרת בימי תענית ובעתות צרה, נושאות בתוכן מסר של תקווה והתמודדות מול אתגרי החיים.

את הלחן יצר זרצקי בעצמו, תוך שמירה על האותנטיות של עולם החזנות והתפילה. הניגון נוגע בנושאים מרכזיים של אמונה, תקווה וחיבור לריבונו של עולם, ומעניק לתפילה העתיקה ביטוי מוזיקלי חדש. בשנים האחרונות פועל זרצקי בזירה המוזיקלית והיהודית, כשהוא מציג קול אישי שמחבר בין לב, מילים ומנגינה מתוך הסיפור הישראלי-יהודי.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו נדב ביטון ונתנאל בן גיאת, שיצרו מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין מסורת לחדשנות. הפקת הקול כוללת שכבות ווקאליות של רותם כהן, בעוד שהמיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי שרון רייז באולפני גלים. עיצוב העטיפה של אליה עזרא משלים את החבילה המקצועית ומעניק לסינגל מראה ויזואלי מושקע.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כשכל אחת מביאה גישה שונה לשילוב בין מסורת לעכשוויות. בדומה לפרויקטים אחרים שראו אור בתקופה האחרונה, גם 'היה נא' מציע חוויית האזנה שמדברת אל הדור הצעיר תוך שמירה על העומק הרוחני והמסורתי.

זרצקי, היוצר מתוך חיבור עמוק לעולם היהודי, מביא ביצירה החדשה מסר של תקווה והתמודדות. השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומזמין את הקהל לחוות את התפילה בצורה חדשה ומרגשת. הסינגל מוקדש לכל מי שמחפש רגע של חיבור אמיתי, כוונה והתבוננות בעולם הרועש של ימינו.