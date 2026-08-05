עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה רגשית ואישית במיוחד: הזמר אליה והב משיק את הסינגל החדש 'משליך הכל עליך' - שיר שנכתב מתוך עומק הלב ומעביר מסר עוצמתי של תשובה, סליחה ואמונה בבורא עולם. המילים הכנות והלחן המרגש הופכים את השיר לחוויה מוזיקלית שונה, שמדברת אל כל אחד מאיתנו על המאבק הפנימי בין הרצון להיטיב לבין הנפילות בדרך.

מוטי דרעי, שחתום על המילים והלחן, יצר יצירה שמשלבת בין כנות רגשית לבין עומק רוחני. השיר מתאר את המסע האישי של כל אדם - ההבטחות שניתנות ונשברות, הנפילות החוזרות, והתקווה שלמרות הכל, הקב"ה לא מוותר עלינו. "שוב הבטחתי המון נפלתי חזק, והשקרים שלי בענייך משחק" - המילים הפשוטות והישירות נוגעות בנקודה הכואבת שכולנו מכירים.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע אלירן אביטל, שהצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. אביטל, שעבד עם דרעי גם על התכנותים והקלידים, יצר סאונד שמחבר בין אלמנטים אקוסטיים לבין הפקה מודרנית. ההפקה כוללת צוות מוזיקלי מהשורה הראשונה: אמיר אהרון על התופים, אבי יפרח על הבס, אביב מור על הגיטרות, עומרי ששון על הקלידים האתניים וחזי יעקב על הדרבוקה וכלי ההקשה.

הפזמון המרכזי של השיר מביע את הכמיהה העמוקה לקרבת ה': "אז אני בוש וניכלם לבוא בשערייך, אתה אדון העולם ואין עוד מלבדייך, אל תוותר עליי באתי עד אלייך, קבל את תפילותיי משליך הכל עליך". המילים משקפות את התחושה המוכרת של בושה מול הבורא, אך גם את האמונה שהוא תמיד מוכן לקבל אותנו בחזרה. השילוב בין הכאב לבין התקווה הופך את השיר למרגש במיוחד.

את הקולות הנוספים בשיר ביצעו האחים שרייבהנד, שהעניקו לו עומק ווקאלי מיוחד. המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי אלירן אביטל, שדאג לאיכות צלילית מקצועית. את קליפ המילים והעטיפה עיצב ירין אלוש, שיצר חוויה ויזואלית שמשלימה את המסר הרגשי של השיר.

הסינגל מגיע בתזמון מדויק לתקופה שבה רבים מחפשים חיזוק רוחני ומסרים של תקווה. המילים הכנות והלחן המרגש הופכים את 'משליך הכל עליך' לשיר שמתאים להאזנה אישית, לרגעי התבוננות ולחיזוק האמונה. דרעי הצליח ליצור יצירה שמדברת אל הלב ומזכירה לכל אחד מאיתנו שלמרות הנפילות, תמיד אפשר לחזור ולהשליך הכל על הבורא.