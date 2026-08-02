עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמרים נתנאל אבקסיס ודניאל יטיב משיקים את הסינגל החדש "בית מדרש" - שיר אישי ומרגש שנולד מתוך רגעי התבוננות עמוקה בשגרת חייו של בן תורה. הסינגל, שמשלב בין מסר רוחני עמוק לבין ביצוע מוזיקלי חם ומרגש, מציע מבט נדיר אל תוך העולם הפנימי של לומד תורה המתמודד עם אתגרי החיים תוך שמירה על קשר עמוק עם הקב"ה.

"בית מדרש" אינו עוד שיר שמחה סטנדרטי - זוהי יצירה שמתארת יום שגרתי לכאורה של בן תורה: סדרי הלימוד, שיחות המוסר, גידול הילדים והחזרה אל ספסלי בית המדרש. אך דווקא מתוך הרגעים הפשוטים הללו מתגלה העוצמה הגדולה של החיים המחוברים לתורה. השיר מבקש להזכיר את הזכות הגדולה שניתנה לכל יהודי להתקרב אל הקב"ה, ואת התחושה שהתורה אינה רק מקור של ידע, אלא מקור של חיים, שמחה והגנה.

רגע של השראה בכולל

הרעיון לשיר נולד במקום הכי טבעי - בתוך כותלי בית המדרש עצמו. נתנאל אבקסיס, שכתב את המילים והלחין את השיר, חווה רגע של השראה מיוחד במהלך לימודו בכולל. תוך כדי התבוננות בעשייה הרוחנית והגשמית, בשילוב חיי משפחה, חברים וניסיונות החיים, פרצה מתוכו ההבנה הפשוטה והעמוקה: "יש לי זכות שבא לי לרוץ."

שימי ליפשיץ ומוטי ויזל בחידוש עוצמתי ללחן קרליבך מלך הלפגוט | 15:25

באותו רגע הוא הרגיש את הכמיהה לרוץ אל הקב"ה, כמו בן השב אל אביו פעם אחר פעם. אלא שבתחושה הזו התחדדה גם ההכרה שהאב אינו רק ממתין - הוא כבר יוצא לקראת בנו, מחבק אותו ומקרב אותו בזכות הגדולה שניתנה לו ללמוד את תורתו. המסר העמוק הזה הפך לליבת השיר, שמעביר תחושה של קרבה, חום ותקווה.

דואט מוזיקלי מרגש

בביצוע המשותף של נתנאל אבקסיס ודניאל יטיב, מקבל "בית מדרש" מעטפת מוזיקלית חמה ומרגשת. השילוב בין שני הקולות יוצר הרמוניה ייחודית שמחברת בין מסר של אמונה, פשטות וגעגוע לקרבת ה', לבין לחן סוחף שנשאר בלב זמן רב לאחר ההאזנה. הביצוע הווקאלי משקף את העומק הרגשי של המילים, ומעניק לשיר נשמה אמיתית.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע בן ציון כהן, שהצליח ליצור מעטפת צלילים עשירה ומתוחכמת תוך שמירה על החום והאותנטיות של המסר. כהן, שצבר ניסיון רב בעולם המוזיקה החסידית, יצר איזון מושלם בין הכלים השונים לבין הווקאל, והעניק לשיר אופי שמשלב בין מסורת לבין צליל עדכני ונגיש.

מסר של חיבור לתורה

"בית מדרש" מצטרף לשורה של סינגלים חדשים בעולם המוזיקה החסידית שמעניקים ביטוי מוזיקלי למסרים של אמונה וחיזוק. בדומה לפרויקטים מוזיקליים אחרונים שמחדשים ניגונים מוכרים, גם "בית מדרש" מציע חוויה שמחברת בין המסורת לבין הביטוי העכשווי.

השיר מזכיר למאזינים את הזכות הגדולה שיש לכל אחד להיות חלק מעולם התורה, ואת התחושה שהתורה מעניקה לא רק ידע אלא גם חיים מלאים, שמחה והגנה. המילים הפשוטות והכנות, בשילוב עם הלחן הסוחף, יוצרות חוויה מוזיקלית שנוגעת בנקודות העמוקות של כל מי שמחובר לעולם התורה והלימוד.

הסינגל "בית מדרש" של נתנאל אבקסיס ודניאל יטיב מוכיח שוב שמוזיקה חסידית יכולה להיות גם אישית וגם אוניברסלית - לספר סיפור פרטי ובו בזמן לגעת בליבם של רבים. זהו שיר שמזכיר לנו את היופי שבשגרה, את הקדושה שבפשטות, ואת הזכות הגדולה שיש לנו להיות בני תורה.