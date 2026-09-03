בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: המוסיקאי שי ברוך סלומה משחרר ביצוע מרגש וחדש לניגון הנשמה המוכר 'אני ישנה'. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ימי הרחמים והסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת חיבור נפשי ורוחני עם מעטפת צלילית עשירה.

סלומה (30), תושב כוכב השחר ודמות מוכרת בעולם הנגינה הקהילתי והישיבתי, מלווה בשנים האחרונות יחד עם נגנים נוספים את תפילות ההלל של הרב שמואל אליהו במערת המכפלה ומנגן כבדרך קבע בהקפות השניות בישיבת הר המור ובשאר שמחות ואירועים מזה חמש-עשרה שנה. כעת, הוא מביא עימו אל הקלרינט חיבור נפשי ורוחני עמוק לאחד מניגוני הגעגועים הקלאסיים של עולם הישיבות.

מקורו של הניגון, המבוסס על הפסוק משיר השירים 'אני ישנה וליבי ער', נכתב על ידי ראש ישיבת קמניץ, הגאון רבי ברוך בער לייבוביץ' זצ"ל, אשר הלחין אותו עבור תלמידיו. לאורך השנים הפך הלחן לאחד מניגוני הגעגועים הקלאסיים של עולם הישיבות, וזכה בין היתר לביצוע מוכר באלבומו של אביש בראדט. בביצוע החדש של סלומה, תחת הפקתו המוזיקלית של רון חניה, מצטרפת אל הקלרינט מקהלה מעצימה המעניקה עומק נוסף ליצירה.

הזיקה של סלומה ללחן החלה בימי אלול של שיעור א' בישיבת רמת השרון, מקום שהעניק לו את ההזדמנות להעמיק בעולם החסידות והפנימיות. "הניגון הזה נגע בי מאוד והיה עבורי חלק מפתח לעולם חדש", הוא משחזר. "הוא מלווה אותי מאז בצמתים מרכזיים בחיים, ברגעים מאתגרים ושמחים כאחד, ואפילו ניגנתי אותו בחתונה שלי. הפסוקים האלה מדברים לכל אחד מאיתנו: גם כשאנחנו מרגישים במצב של 'שינה', אתגר או שכחה – הלב שלנו ער ורוצה בטוב ובקדושה".

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החלטתו של סלומה להוציא את החומרים המוסיקליים לאור קיבלה בשנה האחרונה דחיפה משמעותית. "הרגשתי שהגיע הזמן להוציא חומרים משלי, לתת לעולם מהמתנה שהקדוש ברוך הוא הוריד דרכי, ולתרגם את התגובות של האנשים למוזיקה איכותית ונוגעת", הוא משתף. הבחירה להשקיע בהפקה מקצועית ובעיבוד מושקע משקפת את הרצון להעניק לקהל חוויה מוזיקלית שלמה ומרגשת.

אף שהסינגל יוצא כעת, בימי אלול ולקראת הימים הנוראים, סלומה רואה בו יצירה שמתאימה לכל השנה כולה. "זה אמנם זמן טבעי להתעוררות הלב ולהיזכרות בשורש שלנו, אבל מבחינתי הניגון הזה שייך לכל השנה", הוא מדגיש. "בכל רגע שאדם מרגיש קצת 'ישן', הוא זקוק לתזכורת שהנקודה הפנימית שלו ערנית. כולי תקווה שכל אחד יקח את הניגון הזה למקום האישי שלו, לגעגועים שלו, וגם לגעגועים שלנו ולמקומנו כעם ושנזכה לזכור כולנו את מקומנו ושורשנו האמיתי".