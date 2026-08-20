עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמר שימי קליין משיק את הסינגל החדש 'וישמיענו' - ביצוע מרגש ומרטיט ללחן שחיבר כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א. הפרויקט, שמגיע כשיא של הצלחת הלהיט הקודם 'עד הנה' שעדיין מהדהד באולמות החתונות מדי לילה, משלב מילים קדושות מתפילת מוסף של שבת עם הפקה מוזיקלית מושקעת וקליפ ויזואלי מרהיב.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בשיתוף פעולה עם מלחינים שונים, 'וישמיענו' נושא בתוכו את החותם המיוחד של בית בעלזא. הלחן המופלא, שיצא מתחת ידיו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, מעניק למילים הקדושות מתפילת 'כתר' הנאמרת בתפילת מוסף של שבת ביטוי מוזיקלי עמוק ומרטיט. כידוע, הלחנים שיוצאים מבית בעלזא נושאים עמם קדושה מיוחדת וחיבור עמוק למסורת החסידית.

קליין מספר כי ברגע ששמע לראשונה את הלחן המופלא הזה, הוא הרגיש חיבור עמוק ותשוקה מיידית להקליט ולשחרר אותו לעולם. המילים 'וישמיענו' מבטאות בקשה וזעקה לבורא עולם שישמיע לנו את בשורת הגאולה, יענה לתפילותינו, יחלץ אותנו מהגלות המרה וישיב אותנו לארץ ישראל לעיני כל העולם כולו. המסר הזה, המתאים במיוחד לתקופה שאנו עוברים, מקבל ביטוי מוזיקלי שמדבר אל הלב.

את העיבוד המוזיקלי ביצע יוסי רובינפלד, שיצר מעטפת צלילית מרגשת ומרוממת המשלבת בין מסורת חסידית לסאונד עכשווי. רובינפלד, המוכר כמעבד ומפיק מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להעניק לסינגל אווירה מיוחדת שמחברת את המאזין לתפילה הקדושה. ההפקה שומרת על האיזון המושלם בין העומק הרוחני של הלחן המקורי לבין נגישות מוזיקלית שמדברת אל כל מאזין.

על הקולות, המיקס והמאסטרינג אמון אברומי לונגר, שהעניק לסינגל את האיכות הצלילית המוקפדת שמאפיינת את עבודותיו. לונגר, שעבד עם מיטב האמנים בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להוציא את המיטב מהביצוע של קליין ולהעניק לו נשמה מיוחדת. הסיוע המוזיקלי הנוסף של DJ Ancii מוסיף שכבה נוספת של עומק ועושר לסינגל.

הסינגל מלווה בוידאו קליפ מושקע שעוצב על ידי Key Frame, המביא את המסר הרוחני של השיר לביטוי ויזואלי מרהיב. הקליפ משלב בין אסתטיקה עכשווית לבין הכבוד הראוי למילים הקדושות ולמקור הלחן. העיצוב הגרפי של העטיפה, שגם הוא בוצע על ידי Key Frame, משלים את החוויה המוזיקלית ומעניק לפרויקט מראה מקצועי ומושקע.

'וישמיענו' מצטרף לשורה של יצירות מוצלחות שהוציא שימי קליין בשנים האחרונות. הזמר, שהצליח לכבוש את לבבות הקהל החסידי עם הלהיט 'עד הנה' שעדיין מבוצע מדי לילה באולמות החתונות, ממשיך בדרכו המוזיקלית תוך שמירה על האותנטיות והחיבור העמוק למסורת החסידית. הבחירה להקליט לחן של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א מעידה על הכבוד והיראה שקליין חש כלפי גדולי ישראל ומסורת החסידות.