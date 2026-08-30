בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית פרויקט מיוחד במינו. אמן הרגש שלמה כהן חובר למלחין חיים אלטמן לדואט מרגש בשם 'למענך' - שיר שנועד ללוות את הציבור בתפילות הימים הנוראים ולהביע את הזעקה העמוקה: 'עשה למענך אם לא למעננו'.

הפרויקט החדש מגיע בתזמון מדויק לתקופה שבה עם ישראל מתכונן לעמוד לפני בוראו. בניגוד לסינגלים רבים שמשוחררים לקראת הימים הנוראים, השיר 'למענך' נוגע בנקודה מרכזית של תפילת 'אבינו מלכינו' - הזעקה שמבקשת מהקב"ה לפעול למענו, גם כשאנו מרגישים שאין בנו די זכויות.

"אנו מבקשים מהקב"ה על כל כך הרבה דברים ב'אבינו מלכינו', ובאמצע זועקים 'עשה למענך'", משתף חיים אלטמן את ההשראה מאחורי היצירה. "הרגשתי צורך להפוך את המילים האלו ללחן מתחנן שיביע את רחשי הלב ויתן ביטוי לזעקה ולתפילה המוכרת. ואך טבעי היה להוציא את השיר יחד עם ר' שלמה שקולו העדין והמרגש מוסיף חן ונשמה ללחן ולפירושו".

הבחירה בשלמה כהן כשותף לדואט אינה מקרית. כהן, המוכר כאמן בעל קול ייחודי ויכולת ביטוי רגשית עמוקה, הצליח לאורך השנים ללוות דור שלם עם שירים נוגעים ללב. השילוב בינו לבין אלטמן, המלחין המוכר בלחניו בעלי הטעם הייחודי והנוסטלגי, יוצר חוויה מוזיקלית שמחברת בין העבר להווה, בין המסורת לעכשווי.

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המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה של אמונה ותפילה. המילים 'עשה למענך אם לא למעננו' מבטאות את ההכרה שלעיתים אנו עומדים לפני הבורא כשאנו מרגישים חסרי ישע, ללא די זכויות. דווקא אז, הזעקה הופכת לתחינה שהקב"ה יפעל למען שמו הגדול, למען כבודו, גם כשאנו מרגישים שאין בנו די ראויות.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית חתם יונתן בלוי, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. בלוי, המוכר כמפיק ומעבד מוערך בעולם המוזיקה היהודית, הצליח להעניק לשיר את האווירה המיוחדת שמתאימה לימי הרחמים - עיבוד שמשלב עדינות עם עוצמה, רגש עם קדושה.

חיים אלטמן, שמצטרף בעצמו לאווירה הקסומה של השיר, ממשיך את המסורת של יצירת לחנים שנשארים עם המאזין לאורך זמן. הטעם הייחודי והנוסטלגי שמאפיין את לחניו בולט גם בפרויקט הנוכחי, כשהלחן המתחנן מצליח להביע את הזעקה העמוקה של עם ישראל בימים אלו.

השיר 'למענך' מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמשוחררות בימים אלו לקראת הימים הנוראים. בעוד שחלק מהאמנים בוחרים במחרוזות של ניגונים מוכרים, אחרים משיקים סינגלים בודדים עם מסרים ייחודיים. הפרויקט של כהן ואלטמן בולט בבחירה להתמקד במילים ספציפיות מתפילת 'אבינו מלכינו', ולהעניק להן פרשנות מוזיקלית חדשה ומרגשת.