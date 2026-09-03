בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: מחרוזת 'הבן יקיר לי' - פרויקט מוזיקלי מרטיט שמחבר בין ענקי הזמר החסידי לבין מסר עמוק של זעקת היתומים והתפילה לאביהם שבשמיים. הפרויקט, שנוצר במיוחד עבור ארגון 'הבן יקיר לי' העוסק בתמיכה ביתומים, מציע חוויה מוזיקלית נוגעת ללב המשלבת קולות מובילים עם מקהלת ילדים מרגשת.

הפרויקט המרשים גייס שורת אמנים מובילים מעולם המוזיקה החסידית. הזמרים צביקי לוין וזאנוויל ווינברגר מעניקים ביצועים מלאי רגש והתעוררות, בעוד שאהרל'ה סמט מצטרף למחרוזת ומעניק לה עומק נוסף. השילוב בין הקולות הבוגרים והמנוסים יצר מעטפת צלילית עשירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר של הכיסופים והזעקה.

רגע מיוחד במחרוזת שייך למקהלת נרננה, שמבצעת את השירה בצורה מצמררת. קולות הילדים, שחלקם יתומים בעצמם, מעניקים למחרוזת ממד רגשי שאי אפשר להישאר אדיש אליו. הבחירה לשלב את מקהלת הילדים במחרוזת אינה מקרית - זוהי זעקה אמיתית של ילדים שמתפללים לאביהם שבשמיים, תחושה שמתעצמת בתקופה זו של השנה, בימי הרחמים והסליחות.

המחרוזת מתחילה בניגון העתיק של חסידות ויזניץ - 'פינקי הזמנים וועבר', שהפך לאחד מהניגונים האהובים והמוכרים ביותר בעולם החסידי. הניגון, שמבטא את הכיסופים העמוקים לקשר עם הבורא, מקבל כאן פרשנות חדשה ונוגעת. הבחירה בניגון זה דווקא בתקופת אלול אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר, ויתומים במיוחד מרגישים את הצורך בקשר עם אביהם שבשמיים.

את העיבוד המושקע והמרגש יצר יעקב רוזמרין, שהעניק למחרוזת מעטפת צלילית עשירה ועכשווית. רוזמרין, שידוע בעבודתו המוזיקלית המקצועית והמרגשת, הצליח ליצור איזון מושלם בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה מודרנית. העיבוד משלב בין הניגונים הקלאסיים לבין לחנים עכשוויים, תוך שמירה על העומק הרוחני והמסר החזק של הזעקה והתפילה.

הלחנים במחרוזת מתחברים זה לזה בצורה טבעית ונוגעת. מהניגון העתיק של ויזניץ, דרך לחנו של הרגש יעקב רוזמרין, ועד לקונספט המיוחד שיצרו אהרל'ה סמט ומלבסקי - כל חלק במחרוזת מוסיף שכבה נוספת של רגש ומשמעות. הבחירה בלחנים אלו משקפת את המסע הרגשי של היתומים - מהכיסופים והגעגועים, דרך הזעקה והתפילה, ועד לתקווה ולאמונה.

על ניצוח התזמור והמקהלה חתום צביקי לוין, שהעניק למחרוזת את החותם המקצועי שלו. לוין, שידוע כאחד מזמרי הדור המובילים, הצליח להוביל את כל האמנים והמוזיקאים ליצירה אחת מגובשת ומרגשת. הניצוח המדויק והרגיש שלו מורגש בכל פרט - מהקולות ועד לתזמור, הכל מתחבר למסר אחד חזק ונוגע.

הפקת הסאונד והמיקס בוצעו בידיו של שרוליק מוזס, שהעניק למחרוזת איכות הקלטה מעולה. העריכה המוזיקלית של חיים מנדי זלמן, יחד עם הקונטרול של לייבי שרנסקי, יצרו מוצר מוגמר ברמה הגבוהה ביותר. גם ההפקה הוויזואלית לא נשארה מאחור - מוישי אייזנשטיין ואושי פול ואליום אחראים על הפיקסל והעטיפה, בעוד שנתי אלבר עיצב את הקליפ בצורה מרגשת ונוגעת.

המחרוזת משמשת גם כקמפיין מודעות לארגון 'הבן יקיר לי', שעוסק בתמיכה ובסיוע ליתומים בקהילה החרדית. הארגון, שבראשותו עומד מורנו הרב שלמה צבי, מספק לילדים יתומים תמיכה רגשית, כלכלית וחינוכית. המחרוזת מזכירה לנו את החובה שלנו כקהילה לדאוג ליתומים ולהיות שם עבורם, במיוחד בתקופה זו של השנה כשכולנו מתפללים לאבינו שבשמיים.