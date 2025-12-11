בשורה לרבנים: ההודעה של הרבנות הראשית לה חיכו האברכים

הראשון לציון הגר"ד יוסף ( צילום: באדיבות )

לאחר המתנה נרגשת של מאות נבחנים ובני משפחותיהם, היום (חמישי) הודיעה הרבנות הראשית על פרסום תוצאות מבחני הרבנות של מועד תשפ"ה.

לפי ההודעה, הרבנות הראשית לישראל פרסמה אמש (רביעי) את הפעימה האחרונה של ציוני בחינות מועד אב התשפ"ה במסלולי ההסמכה לרבנות. עם פרסום זה, כלל הציונים כ-3,000. הרבנות הודיעה כי הנבחנים יכולים לצפות בציוניהם ובמחברות הסרוקות באזור האישי הממשלתי, ושם גם להגיש ערעורים בהתאם להנחיות.

הרב הראשי רבי קלמן בר עם הנבחנים ( צילום: באדיבות )

עוד נאמר כי "במהלך החודשים האחרונים פורסמו כמה פעימות של ציונים, וכעת הושלם הפרסום עוד לפני תום לוחות הזמנים הקבועים בנוהל הפנימי של הרבנות, המאפשר פרק זמן של עד 90 י"ע לבדיקות ולפרסום הציונים.

בנוסף, ציוני בחינות הדיינות של מועד תשפ"ה נמצאים בשלב בדיקה מתקדם, ויפורסמו לאחר סיום הבדיקה", לשון הודעת הרבנות הראשית.