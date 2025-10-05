ברקע הפיגוע הרצחני בבוקר יום הכיפורים בבית הכנסת בהיטון פארק שבמנצ'סטר, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) שב והפיץ מחדש את הודעתו מן החודש שעבר, ובה אזהרה חמורה מפני הסלמה באיומים על יהודים וישראלים ברחבי העולם. ההודעה, שנועדה במקור להזכיר את הנחיות הביטחון לקראת חגי תשרי, מקבלת עתה משנה תוקף נוכח שורת הפיגועים והתקיפות האנטישמיות ברחבי אירופה.

במל"ל הדגישו כי מדובר בעדכון של תמונת האיומים ולא באזהרת מסע חדשה, אך התמונה העדכנית מציגה עלייה מדאיגה במוטיבציה של ארגוני טרור לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים. לפי ההערכה, חמאס ואיראן מובילים את המאמצים הללו, כשמאחוריהם גם שלוחות של דאעש, אלקאעדה וגורמי ג'יהאד עולמי נוספים. עשרות פיגועים סוכלו בחודשים האחרונים, אך לצד זאת נרשמו תקיפות אלימות, מקרי דקירה, הצתות של מוסדות יהודיים ומתקפות ברשתות החברתיות.

במל"ל מזהירים כי השילוב בין המשך הלחימה בעזה לבין הקמפיינים האנטי ישראליים בעולם יוצר מצע מתסיס שמגביר את הסכנה לישראלים ויהודים בחו"ל. "אנו עדים להחמרה והתגברות של אירועים אלימים וצעדים מסלימים מצד גורמים אנטי ישראלים, עד כדי פגיעה פיזית," נכתב בהודעה. "מגמה זו עלולה לעודד גורמים קיצוניים לפעילות טרור."

הדוח מפרט כי איראן נותרה המחוללת המרכזית של הטרור נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, הן בפעילות ישירה והן באמצעות שלוחותיה. ברקע עומדת מוטיבציה גוברת לנקמה בעקבות הפגיעות שספגה במבצע "עם כלביא". חמאס, מצדו, פועל גם מחוץ לרצועת עזה להקמת תשתיות טרור ולהכוונת פיגועים נגד יעדים יהודיים. ארגוני הג’יהאד העולמי ממשיכים לאיים במיוחד באפריקה ובאסיה, אך שואפים להכות גם באירופה ובמזרח התיכון.

בין האירועים שאירעו מתחילת השנה מונה המל"ל שורה ארוכה של תקיפות על רקע אנטישמי או לאומני: דריסה המונית בלואיזיאנה, תקיפת ישראלים באתונה ובברלין, הצתת בית כנסת באוסטרליה, רצח שני עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון, ירי לעבר הקונסוליה באיסטנבול, ומתקפות נוספות בצרפת, ספרד, שווייץ והולנד. באוגוסט השנה הותקפה משפחה ישראלית בנופש בהולנד, ובסרי לנקה הוכו חמישה ישראלים בידי תומכי חמאס.

בין ההמלצות שפרסם המטה: להימנע מהחצנת סממנים ישראליים או יהודיים, להימנע משיח בעברית במקומות ציבוריים, לא להשתתף באירועים לא מאובטחים, ולהתרחק מהפגנות ומחאות. כמו כן נמסר כי יש להימנע מפרסום תמונות או מידע המעיד על שירות בצה"ל או בכוחות הביטחון ברשתות החברתיות, מחשש שישראלים יסומנו כיעדים לפגיעה.

המל"ל מזכיר גם את רשימת המדינות האסורות או המסוכנות במיוחד לביקור, בהן איראן, לבנון, סוריה, עיראק, תימן, מצרים, ירדן ותורכיה, ומזהיר באופן מיוחד מפני נסיעה לחצי האי סיני, לגביו קיימת אזהרה בדרגה 4 – הגבוהה ביותר.

עוד מזהירים במטה כי יום השנה השני למלחמת חרבות ברזל, שיצוין בשבעה באוקטובר, עלול לשמש מועד סמלי עבור ארגוני טרור להגברת ניסיונות הפיגוע נגד יעדים יהודיים וישראליים ברחבי העולם.

לסיום מזכיר המל"ל כי יש לבדוק את אזהרות המסע העדכניות באתר האינטרנט הרשמי לפני כל נסיעה לחו"ל, ולהיות ערניים במיוחד בימים אלה. "הנחיות אלה אינן תאורטיות – הן משקפות פוטנציאל איום ממשי ומוכח," נכתב. "אחריות אישית וערנות הן קו ההגנה הראשון של כל ישראלי השוהה בחו"ל."