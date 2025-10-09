כיכר השבת
שמחה מהולה בעצב 

ימים מאתגרים לפנינו: כך יקלטו בישראל את גופות החטופים

בישראל נערכים גם לחלק היותר קשה בעסקת החטופים - קליטת הגופות והבאתן לקבר ישראל כראוי | במשרד לשירותי דת נערכים מבעוד מועד לקליטת חללי ישראל מרצועת עזה, כך זה יתנהל (חדשות) 

תושבי שדרות בצומת ניר עם (צילום: עיריית שדרות)

במקביל להתרגשות לקליטת החטופים החיים, בישראל נערכים גם לקליטת גופות החטופים שנרצחו על ידי חמאס ביום שמחת תורה ולאחר מכן בשבי.

המשרד לשירותי דת הודיע היום (חמישי) כי הוא השלים את ההיערכות לטיפול בחללים האזרחים במסגרת ההסכם להשבת החטופים.

לפי ההודעה, החללים יקלטו במתחם החברה קדישא בראשון לציון לאחר השלמת תהליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית.

על פי ההיערכות, המשרד יטפל בהעברת החללים, סידור טקסי הלוויה ויספק ליווי למשפחות. בנוסף המשרד יאפשר לקיים טכסי פרידה במתחם החברא קדישא בראשון לציון למשפחות שיבקשו לעשות זאת

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, מסר: "בתום פגישות מקדימות עם אכ"א הרבנות הצבאית, משטרת ישראל ומשרד הבריאות אנו נערכים לקליטת החללים והבאתם לקבורה. המשרד ילווה באופן אישי את משפחות החללים ויעניק להן מעטפת במהלך ימי השבעה, תוך תיאום מלא מול כל משפחה".

יהי זכרם ברוך.

