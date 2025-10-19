בצעד חריג ודרמטי אישרה היום (ראשון) ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שתאפשר להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור, ובכך להפעיל נגדם את כל המערכות הביטחוניות, הכלכליות והמודיעיניות של מדינת ישראל.

מדובר במהלך שמטרתו להעניק לרשויות החוק כלים נרחבים יותר במאבק בפשיעה המאורגנת, במיוחד בחברה הערבית.

המהלך קודם בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהמלצת ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון, אשר תמך באישור הצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל.

המשמעות היא כי מעתה ניתן יהיה להשתמש באמצעים שיועדו עד כה למלחמה בטרור גם נגד גורמי פשיעה חמורים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על החלטת הוועדה ואמר: “נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה”.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ועדת השרים לחקיקה אישרה היום להגדיר ארגוני פשיעה כארגוני טרור. במהלך דרמטי אושר שימוש בכלים ביטחוניים, כלכליים ומודיעיניים כנגד גורמים אלו. קידום המהלך נעשה בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ובהמלצת ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון לאשר את הצעת החוק של ח״כ צביקה פוגל. ראש הממשלה נתניהו: “נפעיל כל כלי לעצירת השתוללות הפשיעה״."