נס של ממש התרחש היום (שבת) בבאר טוביה, כאשר אדם שניסה להציל את ביתו מהצפה כמעט שילם על כך בחייו.

לפי הדיווח של מד"א, היום (שבת) בשעה 13:59 התקבלה קריאה במוקד החירום 101 של מד"א במרחב לכיש על גבר מחוסר הכרה בחצר ביתו, לאחר שהתמוטט במהלך ניסיונות לפנות תעלת ניקוז שהוצפה מהגשמים החזקים, במושב שבמועצה האזורית באר טוביה.

פאראמדיק כונן של יחידת האופנועים במגן דוד אדום, יששכר ויס, ששהה ביישוב סמוך הוזנק למקום תוך שניות, ובמקביל הוזעקו כונני תגובה מידית וניידת טיפול נמרץ של מד"א.

ויס הגיע למקום בתוך 4 דקות בלבד, ובתנאי מזג אוויר קשים מצא את הגבר בן 54, שוכב מחוסר הכרה, רטוב, ותחת גשם כבד. הוא החל מייד בפעולות החייאה מתקדמות. תוך זמן קצר הצטרפו אליו כונני מד"א נוספים וצוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א עם הפאראמדיקים נועה אביטבול וליאב יעקובי.

לאחר מאמצי החייאה ממושכים שכללו 11 שוקים חשמליים, ליבו של הגבר שב לפעום. הוא פונה במצב יציב, תוך המשך טיפול רפואי תרופתי ונשימתי, לבית החולים קפלן ובמהלך הפינוי אף שב להכרה מלאה.

פאראמדיק מד"א מיחידת האופנועים, יששכר ויס, מספר:

"הייתי בבית ביישוב סמוך כשקיבלתי את הקריאה. כשהגעתי ראיתי אותו שוכב בתוך שלולית, רטוב לגמרי, והתחלתי מיד בהחייאה. עם כל דקה שחלפה הגשם רק התחזק – אבל ידענו שאין לנו רגע לבזבז. אחרי 11 שוקים חשמליים ליבו חזר לפעום, זה היה רגע של תקווה גדולה. לראות אותו חוזר להכרה בדרך לבית החולים זה רגע שאזכור כל החיים."

הצפות נרשמו באזורים רבים ברחבי הארץ, כולל באשדוד - שם נחסמו לא פחות מארבעה צירים מרכזיים בעקבות הצפות ענק.

במהלך הלילה שבין שישי לשבת, צוותים מתחנת קריות יחד עם צוות יל"מ הגיבו לדיווח על רכב ששקע במעבר תת קרקעי ברחוב חלוצי התעשייה שבחיפה.

בהגעת הצוותים למקום, זיהו כי האזרחים ששהו ברכב יצאו עצמאית , אך יחד עם זאת, צוות יל"מ ביצע סריקה לשלילת לכודים נוספים ברכב.

לא אותרו לכודים ברכב ולא דווח על נפגעים.

שלג ראשון אף ירד ביום שישי בכתר החרמון שנכבש על ידי ישראל לאחר נפילת משטר אסד.

התחזית בימים הקרובים:

תחילת השבוע ייפתח בעננות משתנה ונטייה לגשם קל. ביום ראשון השמים יהיו מעוננים חלקית, עד הצהריים ייתכנו טפטופים מקומיים, והטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מהממוצע לעונה.

ביום שני התמונה מתייצבת. העננות נשארת, אבל הטמפרטורות מטפסות קלות ומתאימות יותר לעונה.

ביום שלישי חוזרת תחושת הקיץ המאוחר. מזג האוויר נעשה בהיר ונעים יותר, הלחות יורדת, והחום מורגש מעבר לרגיל.