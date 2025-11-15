נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגביר את הלחץ על נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, ומציג אפשרות של תקיפה בשטח ונצואלה.

ההערכות הן כי ארה"ב תפתח בקרוב במבצע בסדר גודל כזה או אחר בוונצואלה, אך עדיין לא ברור מה יהיו מטרותיו.

בתוך כך, מומחים שצוטטו ב-CNN מזהירים כי כל ניסיון להפיל את השלטון עלול לגרור את וושינגטון להתחייבות צבאית ממושכת ולכאוס אזורי.

לפי הדיווחים, טראמפ עודכן השבוע באופציות לפעולה צבאית והפנטגון כבר ריכז באזור כ-15 אלף חיילים וכמה עשרות ספינות במסגרת מבצע מתוכנן.

למרות ההיערכות, מומחים טוענים כי לארה״ב אין כוח מספק לפתיחת מבצע רחב היקף. גם אם תקיפה תצלח ומדורו יימלט או יחוסל, החשש המרכזי הוא השתלטות של הצבא או עליית מנהיג חדש מהמחנה הצ’אביסטי, שהפוליטיקה הפנימית בו רוויה מאבקי כוח וקשורה לקבוצות פשיעה וסוחרי סמים. מקור מערבי אמר כי מדורו, על אף חולשתו, מחזיק כיום את האיזון בין כלל הגורמים, והיעלמותו עלולה לפרק את המדינה ולדרדר אותה למלחמת אזרחים.

בממשל טראמפ מקווים שאופוזיציה ונצואלנית תוכל להיכנס לחלל השלטוני, אך הניסיון הכושל עם חואן גוואידו מראה עד כמה קשה להתבסס ללא נוכחות אמריקנית בשטח.

גם מועמד האופוזיציה אדמונדו גונסאלס, שלדברי וושינגטון ניצח בבחירות אשתקד, לא יוכל להחזיק בשלטון ללא סיוע אמריקני מתמשך בהקמת צבא, שיקום משטרה והגנה על מוסדות המדינה. ללא תמיכה כזו, אומרים בכירים לשעבר, המדינה תהפוך במהירות לישות כושלת.

הבעיה לא מסתיימת שם. ארגוני גרילה קולומביאניים, כנופיות חמושות ואלפי חמושים המזוהים עם המשטר הקיים יהפכו כל שינוי שלטוני למערכה רב-חזיתית. מנגד, תמיכה מרוסיה, סין וקובה עשויה להאט או לטרפד כל ניסיון אמריקני לחולל שינוי.

גם בזירה הפוליטית בארצות הברית ניצב טראמפ בפני דילמה. הוא נבחר על הבטחה להימנע ממלחמות ארוכות, ומעורבות ממושכת בוונצואלה עלולה לפגוע בו פוליטית. גורם רפובליקני בקונגרס אמר כי הבסיס הפוליטי של טראמפ לא יתמוך בהרפתקה מחויבת-זמן בדרום אמריקה. מנגד, אם ייסוג ברגע האחרון, ייתפס כמי שוויתר על הזדמנות לקרב הכרעה מול מדינה שמוגדרת על ידו כמוקד סחר בסמים ופעילות נרקוטית-טרוריסטית.

גם מומחים שמאמינים שאפשר להפיל את מדורו ללא כוחות קרקע ארוכי טווח מדגישים כי כל מהלך חייב להיות מלווה בתוכנית מקיפה לשנים קדימה. כל פגיעה אפשרית באינטרסים של רוסיה, סין או קובה עלולה להצית הסלמה אזורית. ויש מי שמזהיר שמדורו עצמו עלול, ברגע של מצוקה, לפגוע בנכסים אמריקניים במרחב הקריבי כדי לשדר מסר הרתעתי.

בפומבי ממשיך הממשל לטעון שהנוכחות האמריקנית בדרום אמריקה מיועדת למלחמה בסמים בלבד. כשנשאל טראמפ אם ארצות הברית עלולה להיגרר למלחמה מול ונצואלה, השיב תשובה שאינה מרגיעה: ״אני בספק. לא חושב״.