ישראל אינה מתנגדת למכירת מטוסי קרב F-35 לסעודיה, כך דווח הערב (מוצאי שבת) כתב חדשות 12 ברק רביד.

לפי אותו דיווח, הבכירים בישראל מציבים לכך תנאי ברור: העסקה תיעשה רק אם הממלכה הסעודית תסכים לנרמול מלא של היחסים עם ישראל.

ישראל מבקשת שהנשיא טראמפ יציב את התנאי לרכישת המטוסים בכניסתה שלך סעודיה להסכמי אברהם, אולם לא ברור אם האמריקנים הסכימו להתנות את האחד בשני.

הדיווח שנמסר ממקורות רשמיים, מגיע ברקע הפגישה המתוכננת בין הנשיא דונלד טראמפ עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן במהלך השבוע.

לצד עניין מטוסי הקרב, הפגישה תעסוק גם בהסכם ביטחוני בין ארה"ב לסעודיה ובאפשרות לפתיחת משא ומתן על נרמול יחסים בין ישראל לסעודיה.

מקורות ישראלים מסרו כי הנשיא טראמפ כבר העלה בשיחות קודמות את הציפייה שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם לאחר סיום הלחימה בעזה, והוא צפוי לדון בנושא גם במהלך הפגישה הקרובה.

הבכירים הדגישו כי אספקת מטוסי F-35 ללא תמורה מדינית תיחשב לטעות ותגרום לנזק, אך במקביל ציינו כי לעומת טורקיה, בה ישראל מתנגדת נחרצות להעברת מטוסים, היא פחות מודאגת מהימצאות המטוסים בסעודיה אם הדבר חלק משיתוף פעולה ביטחוני אזורי במסגרת הסכמי אברהם, בדומה למצב עם איחוד האמירויות.

בישראל מודאגים מהשפעת עסקת F-35 על היתרון האיכותי הצבאי שלה באזור, במיוחד לאור קרבת סעודיה לישראל – "זה עניין של דקות טיסה", ציין בכיר ישראלי.

על כן, אם העסקה תתקדם, ישראל צפויה לדרוש ערבויות ביטחוניות ולוודא שמטוסי F-35 לא יוצבו בבסיסי חיל האוויר הסעודי במערב המדינה.

במקביל, הפערים בין סעודיה לישראל סביב נורמליזציה נותרו משמעותיים, בעיקר בשל דרישת הסעודים שראש הממשלה נתניהו יתחייב ל"מסלול אמין, בלתי הפיך ומוגבל בזמן" להקמת מדינה פלסטינית, דרישה שישראל אינה מקבלת.

עם זאת, בכירים מקווים שהפגישה בבית הלבן תוביל לריכוך עמדות מצד סעודיה ותפתח משא ומתן ישיר בין שלוש המדינות על הסכם אפשרי שיוכל להתממש בחודשים הקרובים. "הסעודים צריכים לשנות את הגישה שלהם במהלך הביקור. חשוב שהפגישה בין טראמפ לבן סלמאן תוביל למפת דרכים ברורה לנורמליזציה", אמר בכיר ישראלי לרביד.

כזכור, ימים לפני מתקפת השבעה באוקטובר דווח על התקדמות משמעותית בין ישראל לסעודיה לקראת נורמליזציה, וההערכה היא כי המתקפה יצאה בין היתר על רקע ההתקרבות הזו.