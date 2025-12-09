משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים היום (שלישי) לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון.

לפי ההודעה, בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו ב-8 בדצמבר 2025 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים.

התוצאות שהתקבלו:

1. חצבאני - תחנה הידרואלקטרית (גן הצפון): 450; טיילת מפגש הנחלים: 800.

2. ירדן - גשר יוסף: 900; גשר להבות הבשן: 1,110; גשר החמישה: 800; גשר הפקק (חורי) 1,100; ירדן מצד עתרת: 1,200; גשר אריק: 1,100.

3. יהודיה - מפל יהודיה: 950.

4. ג'ילבון – מפל דבורה: 600.

5. בריכת המשושים: 1,000.

6. צלמון - טחנת קמח: 3,500.

7. כזיב: בריכת עין טמיר: 800; בריכת הדלבים: 4,500; עין חרדלית: 5,000; עין זיו: 6,000.

משרד הבריאות הדגיש כי לנוכח תוצאות אלו, הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות:

1. חצבאני - תחנה ההידרואלקטרית והשפך לירדן.

2. ירדן - מגשר יוסף עד לשפך לכינרת.

3. יהודיה.

4. ג'ילבון.

5. בריכת המשושים.

6. צלמון - טחנת הקמח.

7. כזיב - בריכת עין טמיר, בריכת הדלבים ועין חרדלית ועין זיו.

המשרד להגנת הסביבה אמר כי הוא אינו יודע עדיין מה הוא מקור הזיהום בנחלים. עם זאת, יתכן כי החריגות בנחל כזיב נובעות מסחף במי הנחל שמקורו בגשמים.