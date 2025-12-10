צוותי כב"ה הוזעקו לדירה בירושלים לאחר שמספר ילדים החלו לפתח תסמינים פתאומיים ואופייניים להרעלה, לאחר בדיקה התגלתה דליפת גז מסוכנת, כך מדווח היום (רביעי) כב"ה.

לפי הדיווח, בשעה האחרונה דווח במוקד 102 של מחוז ירושלים על מספר ילדים המרגישים ברע בדירה ברחוב ראובן מנשה בירושלים.

צוותי כיבוי והצלה של מרחב הבירה הוזנקו למקום, ואיתרו בדירת מגורים, אמא וחמישה ילדים הסובלים מתסמינים אופייניים לחשיפה של גז CO.

לוחמי האש ביצעו סריקות בדירה לאיתור מקור הגז, ובמהלך הבדיקה נמצא כי צינור הפליטה של מחמם מים הפועל על גז (יונקרס) התנתק וגזי הפליטה הצטברו בתוך הדירה.

למרבה הנס, האירוע הסתיים ללא נפגעים משמעותיים, כאשר ניצוץ בודד יכול היה להביא לפיצוץ נפח קטלני רח"ל.

כב"ה הודיע כי הצוותים כיבו את מחמם הגז, איווררו את הדירה מהגז, וביצעו בדיקות עם גלאים יעודיים כדי לשלול הצטברות של גז בשאר הבניין.

האמא וחמשת הילדים פונו לבית החולים שערי צדק במצב קל לטיפול רפואי.

מפקד האירוע, רס"ר דוד אבילחק אמר על האירוע:

"התגובה המהירה של לוחמי האש מנעה חשיפה ארוכה לגז דבר אשר היה יכול לעלות בחייהם של בני המשפחה".

עוד הוסיף:

"במיוחד בגלל מזג האוויר הקיצון והשימוש הנרחב באמצעי חימום, יש להקפיד על אמצעי חימום בטוחים, ובמידה שיש חשש לחשיפה לגז רעיל, עשן או תוצרי פליטה של אמצעי חימום המבוססים על בעירה, יש להתפנות במהירות מהדירה ולקרוא לכוחות החירום וההצלה"