מנסים להעמיק את הפילוג

האיראנים שלחו חומר "מפליל" על ברוורמן למייל של בנט - כך הוא הגיב 

קבוצת ההאקרים 'חנדלה' השייכת למשמרות המהפכה האיראנים הודיעה כי שלחה "חומר מפליל", כלשונה על מזכיר הממשלה צחי ברוורמן למועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט | כך הגיב בנט להודעה (חדשות, פוליטי) 

צחי ברוורמן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

קבוצת ההאקרים 'חנדלה' הודיעה אחר הצהריים (ראשון) כי שלחה למייל של חומרים, לטענתם מפלילים, על מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, לצורך זריעת פילוג פוליטי בין המפלגות בישראל.

בלשכתו של בנט לא הודו ולא הכחישו כי נשלח אליהם חומר, אולם הבהירו כי אם זה אכן יתרחש, ראש הממשלה לשעבר לא יעשה שום שימוש פוליטי באותם חומרים.

"ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הנחה לא לעשות שום שימוש פוליטי בתוצרי המתקפה האיראנית ככל שיגיעו, ועירב מיידית את גורמי הבטחון", נמסר.

יצוין כי השימוש בחומרים שהוצאו באופן פלילי ממכשיר טלפון של אדם הינה עבירה פלילית בפני עצמה, וככל הנראה גם לא קביל בבית המשפט על מנת להוכיח עבירה כל שהיא.

ההאקרים ציינו כי "ארכיון מלא כבר נשלח לכתובת המייל של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט".

מוקדם יותר היום (ראשון), הודיעה הקבוצה האיראנית כי הצליחה לפרוץ גם לטלפון האישי של מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, אולם עד כה, כך לפי עיתונאים שנברו בהתכתבויות השונות, לא נמצא מידע מפליל או מביך נגד האחרון.

בשבוע שעבר הגיש המועמד נפתלי בנט תלונה במשטרה נגד אזרחים שפרסמו חומרים שהגיעו לכאורה מהטלפון האישי שלו, מחשבון הטלגרם ואולי גם מחשבונות של רשתות חברתיות נוספות.

