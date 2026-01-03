גיבור השבעה באוקטובר, השוטר רנ"ג איתמר אלוס הלך בעולמו בשבת בעקבות סיבות רפואיות לאחר ימי אשפוז.

"משטרת ישראל מודיעה בצער רב על פטירתו של גיבור ישראל רנ״ג איתמר אלוס ז״ל, שוטר משטרת ישראל, אשר הלך לעולמו בעקבות סיבות רפואיות", הודיעה הערב משטרת ישראל.

רנ״ג איתמר אלוס ז״ל שירת במרחב הנגב של המחוז הדרומי במסירות, במקצועיות ובתחושת שליחות עמוקה, והותיר חותם משמעותי על חבריו לשירות, מפקדיו וכל מי שהכירו.

בבוקר ה-7 באוקטובר, במהלך מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס על מדינת ישראל, הפגין איתמר ז״ל תושייה, אומץ לב וחתירה למגע. לאחר ששמע את קולות הירי בעיר אופקים, יצא מביתו כשהוא חמוש באקדחו האישי, על מנת להגן על אזרחים ולסייע בבלימת המחבלים. בפעולתו זו הציל חיי אדם רבים והיה שותף לבלימת מסע ההרג בעיר.

מפכ״ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי: “משטרת ישראל מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של משפחת אלוס. איתמר ז״ל היה סמל לאומץ לב, לערכים ולחתירה למגע, דמות מופת לשוטר ולמשרת ציבור.”

בטקס המצטיינים לראש השנה תשפ״ו של מרחב הנגב, העניק לו מפקד המרחב תנ״צ אמיר קליין דרגת רב סמל בכיר. הדרגה הוענקה לאיתמר על אומץ לב, הקרבה ועל היותו שוטר מגן העם - בחגיגה כפולה ליום הולדתו והצדעה על פועלו ותרומתו. עם מותו ובהמלצת מפקדיו הועלה איתמר ז״ל לדרגת רנ״ג.

"משטרת ישראל משתתפת בצערה הכבד של המשפחה, ומביעה תנחומים כנים לבני משפחתו, חבריו ועמיתיו לשירות."

אלוס נלחם מול המחבלים בקרב בעיר אופקים. ביום שמחת תורה תשפ"ד הוא היה בכלל בחופשה. בשעה שש בבוקר התארגן ללכת לבית הכנסת לשמוח את שמחת התורה ושמע אזעקות. אחרי שהחלו להתברר ממדי האירוע, הוא רץ לביתו לקח את אקדח הגלוק שלו עם מחסנית אחת של 15 כדורים ויצא לרחוב - כדי להילחם מול המחבלים. הוא חיסל מספר מחבלים בגבורה.

בריאיון לאתר 'סרוגים' במלאת שנתיים לטבח, אמר כי הוא מתמודד עם פוסט טראומה. לדבריו: "יש ימים טובים ימים פחות טובים אה טיפל אצל פסיכיאטר אצל פסיכולוג ואני אומר זה חשוב מי שיש לו קושי ויש ימים קשים יש ימים של דאוונים של נפילות - תדברו".

יהי זכרו ברוך.