שריפה פרצה הערב (מוצ"ש) בשכונת בית וגן בירושלים, כוחות כב"ה חילצו בהצלחה גבר בן 68 במצב בינוני, כך לפי הודעת כב"ה שפורסמה הערב.

לפי ההודעה, מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל לפני זמן קצר דיווח על שריפה שפרצה בדירת מגורים בשכונת בית וגן בירושלים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת הבירה הוזנקו למקום ופעלו בשריפה שפרצה בתוך הדירה.

עם הגעת לוחמי האש זוהתה שריפה בדירה ובמהלך הסריקות אותר גבר בן 68 כשהוא יושב בסלון הדירה.

על פי החשד, השריפה פרצה לאחר שהצית בעצמו מזרן בתוך הדירה. בתחילה התנגד האיש להתפנות מהמקום, אולם לאחר פעולות הרגעה וחילוץ שבוצעו על ידי לוחמי האש, הוא חולץ והועבר לידי צוותי הרפואה. הגבר פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני.

"נסיבות פרוץ השריפה ייחקרו על ידי חוקרי השריפות של כבאות והצלה לישראל."

מתנדבי 'צוות הצלה' יוני שטרן ויואל פולק תיארו את האירוע: "כשהגענו למקום ראינו שריפה פעילה בדירה בקומה ראשונה בבניין מגורים ולוחמי האש חילצו אלינו גבר כבן 60 הסובל משאיפת עשן.

יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב בינוני-קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בעיר".