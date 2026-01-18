בישראל נמצאים בימים אלו בכוננות מלאה לקראת תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן, למרות דבריו של טראמפ בשבוע שעבר.

בישראל אומרים כי ארה"ב עדיין שוקלת את האפשרות לתקוף באיראן, כך לפי הדיווח של כתב 'כאן 11' סולימאן מסוודה.

בימים האחרונים, כינס ראש הממשלה נתניהו דיונים ביטחוניים מצומצמים שדנים לכאורה בנושא האיראני, כך לפי פרסומים בישראל.

אחד מאותם דיונים התקיים אחר הצהריים (ראשון), במקביל להגעתו של הבכיר האמריקני המקורב לנשיא טראמפ, לינדזי גראהם.

גראהם נחשב לאחר ממובילי רעיון הפלת המשטר בטהרן, וביקורו יכול לסמן את הכיוון אליו צועדת ארה"ב.

אחרי ראש הממשלה נתניהו ונשיא המדינה הרצוג, ביקר גראהם גם את ראש המוסד דדי ברנע, וההערכה היא כי לא מדובר היה בביקור נימוסין גרידא.

לאחר פגישתו עם נתניהו, כתב גראהם כי היה "ביקור נהדר עם ראש הממשלה נתניהו וצוותו באחד הרגעים המשמעותיים ביותר בזיכרון האחרון. לאמריקה אין ידידה טובה יותר ממדינת ישראל."

באיראן זועמים על התנהלותו של טראמפ שהבטיח כי 'העזרה בדרך', עליו סמכו האיראנים שיצאו לרחובות ונטבחו באלפים. בעקבות הדיכוי האכזר, המחאה שככה בימים האחרונים וכוחות הביטחון של המשטר ממלאים את הרחובות כדי למנוע את התחדשות ההפגנות.

מספר ההרוגים באיראן נע בין המספר הרשמי שפרסם המשטר ועומד על כ-5,000 בני אדם, לבין המספר הגבוה שנע בין 12,000-20,000 בני אדם בהתאם להערכות גורמים אופוזיציוניים.

רק שבוע לפני שהחלו המהומות באיראן, התחייבה ארה"ב כי הנשיא "לא משחק משחקים", וכי הוא מקיים את דבריו ומממש את איומיו.

"אם טראמפ אמר ש'העזרה בדרך' אז העזרה בדרך. אולי היא מתעכבת - אבל בסוף היא תגיע", מבטיחים מאמיניו של נשיא ארה"ב.