בחירות מיוחדות מתקיימות הערב (שלישי) לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג ז"ל.
ראש הממשלה נתניהו הגיע הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה.
מנתוני ההצבעה עולה כי נכון לשעה 20:00 הצביעו 57,701 מצביעים שהם כ-26.47% מבעלי זכות הבחירה.
ישראל אוזן, מנכ״ל משרד הפנים, ביקר במהלך שעות הערב בעיר, במסגרת הבחירות המיוחדות לראשות העיר נתניה.
במהלך הסיור המקצועי, סייר המנכ״ל בקלפיות ועמד מקרוב על הסדר, הארגון והתנהלות הליך ההצבעה וכן ביקר במרכז ההפעלה וקיים פגישה מקצועית בשטח עם מנהל מינהל הבחירות במשרד הפנים ריאן גנאם, ועם מנהל הבחירות בעיר מטעם משרד הפנים, גנאדי אטין.
הבחירות המיוחדות לראשות עיריית נתניה מתקיימות בעקבות פטירתה של ראשת העיר המנוחה מרים פיירברג-איכר ז"ל.
ספירת הקולות תחל לאחר סגירת הקלפיות בשעה 22:00.
0 תגובות