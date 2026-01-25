דיווח: התחדשו החיפושים בנקודה חדשה בעזה; פרטים חדשים נחשפים

ארגון הטרור חמאס הודיע הערב (ראשון) כי העביר למתווכות מידע מפורט בנוגע למקום הימצאה של גופת החלל החטוף רן גואילי.

דובר הזרוע הצבאית של הארגון טען בהצהרה כתובה כי "העברנו למתווכות את כל הפרטים והמידע שיש לנו לגבי מיקומו". לדבריו, הוכחה לאמינות המידע היא העובדה שצבא ישראל מבצע כעת חיפושים במיקום מסוים המבוסס על הנתונים שסיפק חמאס.

גורמים בישראל אישרו כי מתבצעים חיפושים על ידי צה"ל בנקודה חדשה, בניסיון לאתר את גופת רן גווילי הי"ד.

סוגיית השבת הגופה נקשרת ישירות למחלוקת המדינית סביב מעבר רפיח. שרים בכירים בממשלה הבהירו כי אין בכוונתם לאשר את פתיחת המעבר בטרם תוחזר גופתו של גואילי לישראל. השרים ציינו כי המדינה משקיעה "מאמץ משמעותי" בנושא וכי אין סיבה "להתקפל" בעת הזו. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום התייעצות עם ראשי מפלגות הקואליציה בנושא זה, לקראת ישיבת הקבינט.

מאוחר יותר פרסם משרד ראש הממשלה הודעה לפיה מתקיים מבצע חדש לאיתור גופתו של רני הי"ד.

"מאז סוף השבוע מבצעים כוחות צה״ל פעולה רחבת היקף לאיתורו של החטוף החלל, רס״ר רני גואילי ז״ל.

המבצע מתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה, ומתבצעות בו פעולות סריקה נרחבות תוך מיצוי מלוא המידע המודיעיני שברשותנו. מאמץ זה יימשך ככל שיידרש.

מדינת ישראל נחושה להשיב את רני גואילי ז"ל לקבר ישראל. משפחתו מעודכנת ברציפות ומכירה את פרטי המבצע."

לפי הדיווחים בישראל, המבצע מתקיים בבית קברות שנמצא בין השכונות דארג' תופאח לשגא'עיה - בתוך הקו הצהוב.

בתוך כך, גורמים במצרים מותחים ביקורת חריפה על העמדה הישראלית וטוענים כי "ממשלת ישראל מנסה למרוח זמן". המצרים עומדים על כך שמעבר רפיח ייפתח לתנועה מלאה בשני הכיוונים ללא כל נוכחות של כוחות ישראליים, כפי שסוכם לדבריהם מול ממשל טראמפ במסגרת תוכנית "20 הנקודות". הגורמים המצריים הצהירו: "לא נסכים לנוכחות ישראלית. המעבר ייפתח כפי שסוכם, בין אם השבוע ובין אם בשבוע הבא. זה רק עניין של זמן".

במקביל למתיחות מול מצרים, נמשך התיאום מול הממשל האמריקני. אמש נפגש נתניהו עם השליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר כדי לדון ביישומו של "שלב ב'" ברצועת עזה ובתוכנית הפירוז. וויטקוף הגדיר את השיחות כחיוביות וציין כי "ארה"ב וישראל מקיימות מערכת יחסים חזקה וארוכת שנים, המבוססת על תיאום הדוק וסדרי עדיפויות משותפים". התוכנית האמריקנית, שנדונה בשבועות האחרונים גם מול חמאס, כוללת הצעה לפירוז הרצועה מנשק בתמורה למתן חסינות למחבלים בארגון.