פעולה מוצלחת בין מטילי הזהב לתכשיטי היוקרה - זה מה שמצאו השוטרים | כך נראתה הפשיטה בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 17:46