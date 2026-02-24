בשעות הצהריים (שלישי), פשטו לוחמי זרוע מבצעית יס"מ 'חץ יהודה' של מרחב יהודה במשטרה, על בית עסק לממכר זהב בעיירה הפלסטינית דאהרייה, זאת הודות להכוונה מודיעינית-חקירתית מדויקת של היחידה אודות כלי נשק המוחזקים במקום בניגוד לחוק.
במשטרה מציינים כי "מדובר בפעילות איכותית נוספת בתקופה זאת של חודש רמדאן שהחלה ביתר-שאת כבר לפני מספר שבועות במסגרת פעילות היערכות טרום מועד זה, במטרה להגביר את ביטחון תושבי האזור ואזרחי מדינת ישראל, בכלל".
לפי התיאור, לוחמי היחידה פשטו במפתיע על בית העסק והורו לאחראי המקום להצטרף אליהם במהלך החיפוש, בו אותר אקדח מסוג 'גלוק' מוסתר, ולצידו 2 מחסניות טעונות בתחמושת מתאימה.
בהמשך, בחיפוש בקומת בית העסק העליונה, אותר אקדח נוסף, מסוג 'ברטה', יחד עם מחסנית טעונה בתחמושת מתאימה ושקית תחמושת נוספת בתוכה עשרות כדורים.
החשוד (35), שהנו בן משפחתו של בעל העסק, נעצר על ידי לוחמי היחידה והועבר לחקירת המשטרה בתחנת עציון שבמרחב יהודה.
צפו בתיעוד שמפרסמת המשטרה.
0 תגובות