כיכר השבת
"זה לא יארך זמן רב"

האיראנים מגיבים למינוי מוג'תבא חמינאי: "אני מקווה שישראל וארה"ב ינקמו בו"

כמה איראנים שהצליחו לשוחח עם כתב BBC בפרסית בחסות האפלת האינטרנט, חלקו את תחושותיהם לאחר מינויו של מוג'תבא חמינאי למנהיג העליון של איראן | "אני מקווה שארה"ב וישראל ינקמו בו", אמר אחד מהם (חדשות) 

בחסות ניתוק האינטרנט וההאפלה המלאה ששוב הטיל המשטר על עמו, כמה איראנים הצליחו להתחבר לכמה שניות ולשוחח עם כתב BBC בפרסית.

שלושה תושבי טהרן הבירה בשנות השלושים לחייהם הצליחו לשוחח עם כתב ערוץ החדשות הבריטי, וחלקו את תחושותיהם לאור היבחרו של מוג'תבא חמינאי לתפקיד המנהיג העליון החדש.

"אפילו הסיכויים הקלושים ביותר לשינוי אינם עוד בתוך המערכת. האסיפה לא יכלה לבחור אף אחד אחר שיהיה קרוב כל כך למנהיג הקודם. אז הכל יישאר כמעט אותו הדבר, הם אפילו לא צריכים לשנות את הקריאות שלהם כדי לתמוך בשם", אמר אחד.

השני הביע חשש לפיו מדובר באדם נקמן שיחפש לנקום את מות אביו המנהיג העליון. "הוא נקמן", קבע האיש. "הם הרגו את אביו והוא לא ישחרר. אם הוא לא יצליח לנקום בארה"ב, הוא ינקום מאיתנו, האנשים הפשוטים".

לבסוף, אמר האיראני כי הוא מקווה שארה"ב וישראל יחסלו אותו.  "אני מקווה שישראל וארה"ב יתנקמו בו", הוא אמר.

אדם נוסף, שלישי במספר שהצליח להתחבר מעט לאינטרנט, אמר לכתב כי הוא מאמין שגם מוג'תבא יחוסל במוקדם או במאוחר.

"זה אומר ששום דבר לא ישתנה. זה אותו מסלול, אפילו גרוע יותר. בכל מקרה, אני לא חושב שהמצב יימשך. אני לא חושב שהוא יחזיק מעמד", אמר האדם השלישי.

