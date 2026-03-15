"זה מסוכן"

ראש העיר מציג: ההרס המטורף שנגרם מראש קרב מתפצל בודד ברמת גן

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן הציג בסרטון שפרסם את ההרס שנגרם מראש קרב מתפצל בודד - בור בעומק מספר מטרים שחדר עד לקומת משרדים במינוס 1 

ההרס ברמת גן (צילום: עיריית רמת גן)

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, סייר היום (ראשון) בזירות הנפילה בצפון העיר בעקבות מטחי הטילים מאיראן.

בסיור הציג ראש העירייה את הנזקים הכבדים שנגרמו לתשתיות הציבוריות ולמבנים באזור, וציין כי מדובר בשימוש בטילים בעלי ראשי קרב מתפצלים שיצרו מספר מוקדי פגיעה במקביל. שאמה הכהן הבהיר כי "אנחנו כבר בזירה שאנחנו כבר לא סופרים כמה היום, שני מטחים, כל מטח מרובה זירות, רב זירתי, ראשי קרב מתפצלים. אין אסונות בעיר, כמו בעבר".

במהלך ביקורו באחת הזירות הראה ראש העירייה כיצד טיל שפגע במדרכה החריב אותה ואת קומת המרתף של מבנה משרדים סמוך. לדבריו, מדובר ב"זירה של הרס כבד, אבל כמו שאתם רואים, גם הרס קל ועד בינוני זה הרס משמעותי. פה הטיל נופל במדרכה, הוא פשוט מחריב אותה כמה מטרים מטה. פה היה משרדים, בקומת המרתף של הבניין, ותראו מה זה עשה מכאן לשם".

ראש העירייה הדגיש את חשיבות הציות להנחיות המיגון, והסביר כי המענה לראשי הקרב המתפצלים הוא שהייה במרחב מוגן. "הראש המתפצל הוא מסוכן. ברגע שנכנסים לממ״ד, אפס סכנה. בחוץ, סכנה מרבית, כי טיל אחד מכסה שטחים גדולים, והוא פשוט קטלני לבני אדם שלא ממוגנים. ואם אתה ממוגן, אתה זוכה ל-100% הגנה", אמר שאמה הכהן. הוא הוסיף כי צוותי ההנדסה והתפעול של העירייה כבר פועלים בשטח כדי להחזיר את הכבישים והמדרכות לתפקוד מלא ולסייע לתושבים שבתיהם ניזוקו.

לצד הטיפול בנזקי הרכוש, התייחס ראש העירייה למצב האסטרטגי וקרא לממשלה לא לעצור את הפעילות הצבאית נגד איראן. הוא ציין כי "המחיר של לפספס את ההזדמנות ההיסטורית של לחסל את המשטר האיראני ואת כוונת הזדון שלו להשמיד אותנו, לא תהיה הזדמנות נוספת. אוי ואבוי לנו אם זה ייעצר עכשיו, בשלב הזה". לסיום קרא לתת גיבוי מלא לצה"ל ולממשלה להמשך המערכה.

עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע מתפללים להצלחת מדינת ישראל ולשמירה על חיילי צה״ל מול משטר הרשע האיראני נקרא את מזמורי התהילים: י״ג, כ״ו, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב יהי רצון שה' יגן על גבולות ישראל ישלח מלאכים לשמור על הלוחמים ימנע פגיעה באזרחים וייתן חכמה למפקדים בתכנון פעולות ההגנה
