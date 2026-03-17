ברקע המלחמה שנמשכת, גורם מדיני בכיר אמר בשיחה עם עמית סגל כי לישראל יש חמש מטרות להשיג במלחמה הנוכחית עם איראן.

למרות התקווה בישראל כי המערכה תביא להפלת המשטר, נראה כי כרגע אין זו מטרה עיקרית של ישראל, גם אם הפעולות שמבוצעות באיראן מכשירות את התנאים לכך בעתיד.

לפי אותו גורם מדיני, ישראל הציבה לה חמש מטרות עיקריות, לאחריה תוכל לסיים את המלחמה.

המטרה הראשונה היא כמובן תעשיות הנשק האיראניות, בדגש על הטילים הבליסטיים שהתבררו כאיום מוחשי על מדינת ישראל - ואולי אפילו קיומי, כפי שהגדיר זאת בעבר ראש הממשלה.

המטרה השנייה היא השמדה מוחלטת של תוכנית הגרעין האיראנית, כאשר בין השורות ניתן להבין שהכוונה היא גם ל-450 הקילוגרמים שנותרו היכן שהוא בידי האיראנים.

השלישית, זו שהתחדשה במהלך המלחמה, היא פתיחה מחודשת של מצרי הורמוז, האיום האיראני האולטימטיבי שמעורר לחץ וחרדה בקרב מדינות העולם.

לפי אותו גורם מדיני, המטרה החשובה ביותר בכל הנוגע למצרי הורמוז היא למנוע מאיראן את היכולת בעתיד לאיים על העולם באמצעות כלי זה, כאשר ישראל העלתה רעיון להתקין צינורות נפט לאורך המצר, באופן שיתייתר הצורך להעביר את הנפט באמצעות אוניות.