"איראן וחמאס הביאו עלינו כליה וצרה, ישראל היא גן עדן"

בזמן שאנשי החמאס הנותרים מתחבאים במחילות המדממות שלהם ומתענגים על כספי הטרור האיראני, הקולות שאני שומע מהשטח בשיחות הישירות שלי עם תושבי הרצועה חושפים תמונה של התפרקות מוחלטת.

בשיחה בלעדית ומטלטלת שקיימתי עם תושב עזה, נחשפה בפניי האמת שארגוני הטרור והתקשורת העולמית מנסים להסתיר בכל מחיר: הערבי הפשוט מאס ב"התנגדות" והוא מבין שרק תחת ריבונות ישראלית חזקה יש לו סיכוי לחיים.

בשיחה שערכתי איתו בערבית, הוא לא היסס לרגע ופתח במתקפה חזיתית נגד איראן וחמאס, אותם הוא מסמן כמי שהביאו את החורבן על עזה: "איראן הביאה לנו את הצרה, היא וחמאס," הוא אמר לי בנחרצות. "אני עומד עם מי שמאכיל ומשקה אותי ישראל פתחה את המעברים, אני עומד עם ישראל".

כששאלתי אותו על הטבח הנורא בשמחת תורה, הוא הגדיר זאת כ"יום שחור". לא היו שם מילות שבח ל"ניצחון" של חמאס, אלא הבנה מפוכחת שהטרור פשוט הקריב את תושבי הרצועה בשביל אינטרסים של ח'אמנאי.

"רק מי שמרוויח כסף מהצד מרוצה מהיום הזה," הוא הטיח בזעם. "חסבי אללה ונעם אל-וכיל על חמאס, אם הם מתחת לאדמה או מעליה".

החלק המדהים ביותר בשיחה היה כשהוא תיאר בפניי את העבודה בתוך ישראל במונחים של שכר ועונש. הוא הגדיר את הפרנסה אצלנו כ"גן עדן" ואת החיים תחת שלטון חמאס כחרפת רעב משפילה. "מי שעובד בישראל זה כאילו הוא בגן עדן. השכר שם הוא 400 שקל ביום, בעזה אתה לא מביא 20 שקל. אנחנו רוצים מדינה שתגן עלינו, אנחנו רוצים את ישראל".

השיחה הסתיימה באמירה שמהדהדת את עוצמתו של עם ישראל מול אויביו המובסים. כשהוא הבין שאני עיתונאי מישראל, הוא בחר לסיים במילים שכנראה לא תשמעו ב-BBC: "אתם הכתר על הראש שלנו," הוא אמר לי, "לא רק בני דודים – אתם הכתר על הראש שלנו".