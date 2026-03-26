הבניין שהושמד הלילה ושם מסתמן היה הבכיר האיראני

בפרטים שנחשפו הבוקר (חמישי) על ידי גורם בכיר בישראל, התברר כי בתקיפה שבוצעה בנמל בנדר עבאס שבאיראן חוסל מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, עלי רזא תנגסירי.

המפקד, הוא דמות דומיננטית ביותר במערך הימי האיראני, שהיה האחראי הישיר על סגירת מצר הורמוז ועל פעילות הימית האיראנית במפרץ הפרסי. החיסול מגיע בעיצומו של מבצע 'שאגת הארי' - 'זעם אפי', המובל על ידי כוחות ארה"ב וישראל נגד התשתית הימית האיראנית. כידוע, נמל בנדר עבאס משמש כעורק החיים הכלכלי והצבאי המרכזי של איראן, ובימים האחרונים ספג תקיפות חסרות תקדים שפגעו בלב היכולות הימיות של הרפובליקה האסלאמית.

חוסל מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, עלי רזא תנגסירי

מי היה עלי רזא תנגסירי?

תנגסירי, שכיהן כמפקד חיל הים של משמרות המהפכה, נחשב לאחת הדמויות המרכזיות במערך הביטחון האיראני. תחת פיקודו פעלו מאות כלי שיט צבאיים, ביניהם סירות תקיפה מהירות, ספינות טילים ומערך הצוללות האיראני. הוא היה האחראי הישיר על האיום לסגור את מצר הורמוז - הנתיב הימי האסטרטגי ביותר בעולם שדרכו עוברים כ-20% מהנפט העולמי.

בשבועות האחרונים, תחת פיקודו של תנגסירי, פרסה איראן מוקשים ימיים במצר הורמוז במטרה לשבש את תעבורת הנפט העולמית ולהפעיל לחץ על המערב. המהלך הוביל לשיגור כוח משימה יפני מיוחד לניקוי מוקשים, ולהסלמה דרמטית במתיחות הימית באזור.

קו הרקיע של בנדר עבאס בשנת 2007

בנדר עבאס תחת אש

דיווחים מהימים האחרונים חושפים כי בתוך יממה אחת בלבד בוצעו 16 תקיפות מדויקות שכוונו ללב התשתית הימית של איראן. תמונות לוויין של Planet Labs חשפו את ה-Makran, ספינת הענק באורך 230 מטרים המשמשת כבסיס ימי נייד, עולה בלהבות לאחר שספגה פגיעה ישירה.

הפיקוד המרכזי של ארה"ב (CENTCOM) דיווח כי בתוך יומיים בלבד הוטבעו 11 ספינות מלחמה איראניות במפרץ עומאן. המהלך נועד להשיג את אחד היעדים המרכזיים שהציב הנשיא טראמפ: השמדה מוחלטת של היכולות הימיות של איראן. נמל 'שהיד רג'אי' הסמוך, המטפל בלמעלה מ-80% מתעבורת המכולות של איראן, נפגע אף הוא קשות.

המשמעות האסטרטגית

חיסולו של תנגסירי מהווה מכה קשה למערך הימי האיראני, במיוחד בתקופה קריטית זו. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, איראן איימה בימים האחרונים לפתוח חזית נוספת במצר באב אל-מנדב, בנוסף למצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, שידרה איום מפורש: "אם האויב יבצע פעולה קרקעית כלשהי באיים האיראניים, נפתח חזיתות אחרות בהפתעה".

יצוין כי מצר באב אל-מנדב, המפריד בין אסיה לאפריקה ומחבר את הים האדום למפרץ עדן, משמש נתיב קריטי לסחר העולמי. כ-20,000 ספינות עוברות בו מדי שנה, בנפח מטען של כ-400 מיליון טון. בניגוד למצר הורמוז שמשפיע בעיקר על שוק האנרגיה, סגירת באב אל-מנדב פוגעת ישירות בסחר הכולל - מהפלאפון שהזמנתם באינטרנט ועד למוצרי המזון לפסח.

כוח המשימה היפני נערך למבצע הנועז ביותר שלו בעשורים האחרונים בהורמוז

המשטר מנסה להתארגן מחדש

חיסולו של תנגסירי מצטרף לשורה של מכות קשות שספג המשטר האיראני בשבועות האחרונים. כפי שדיווחנו, עלי לאריג'אני, שנחשב לדמות הביטחונית הבכירה ביותר במשטר, חוסל בתקיפה בטהראן. בעקבות החיסול, מונה מוחמד-באקר זולפקדר, מפקד בכיר לשעבר במשמרות המהפכה, לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי.

בנוסף, דיווחים מהשטח חושפים כי כוחות הבסיג' ותומכי המשטר נעלמו מהרחובות הפתוחים ועברו לפעול מתחת לגשרים ובתוך מנהרות, מחשש לתקיפות ממוקדות. התמונות של תומכי המשטר צועקים סיסמאות מתוך חשיכה תת-קרקעית הפכו לסמל של חולשה, כשהם מנסים להימנע מכל חשיפה לשמיים הפתוחים.